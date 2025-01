Concurso Banco do Brasil terá salários reajustados; confira

Os ganhos anuais de um escriturário, considerando o salário-base e os benefícios, podem ultrapassar R$ 100 mil | Foto: Reprodução/Banco do B

Os aprovados para escriturário no concurso do Banco do Brasil terão, além dos salários, benefícios reajustados.

Os valores de remuneração e benefícios dos aprovados no concurso do Banco do Brasil, para o cargo de escriturário, serão reajustados a partir de 2025.

A instituição informou um aumento no salário-base, no auxílio-refeição e na cesta alimentação.

Os novos valores anunciados são:

Salário: R$ 3.963,90;

Auxílio-refeição: R$ 1.110,12;

Cesta alimentação: R$ 874,78.

Com essas alterações, a remuneração inicial de um escriturário será de R$ 5.948,80, comparada aos R$ 5.684,96 anteriormente recebidos em início de carreira.

Segundo o Banco do Brasil, os ganhos anuais de um escriturário, considerando o salário-base e os benefícios, podem ultrapassar R$ 100 mil. Este valor aumenta à medida que o funcionário progride na carreira.

Em setembro de 2024, o Banco iniciou estudos para lançar um novo concurso. A instituição avalia a demanda por novas vagas, levando em conta a necessidade de alocação de mão de obra, a capacidade de negócio em diferentes regiões e o planejamento estratégico e orçamentário.

Benefícios oferecidos pelo Banco do Brasil

Os aprovados nos concursos do Banco do Brasil têm acesso a uma ampla gama de benefícios relacionados à saúde, bem-estar, família, desenvolvimento profissional e apoio em situações adversas.

Para a saúde do funcionário:

Abono para rastreio de câncer;

Programa de Assistência Social (adiantamento para óculos, lentes e procedimentos odontológicos);

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Programa de saúde mental;

Vacinação contra gripe.

Para o bem-estar do funcionário:

Adiantamento salarial de férias;

Ajuda alimentação/refeição;

Consultoria ergonômica;

Gympass;

Participação nos Lucros e Resultados;

Previdência complementar.

Para a família do funcionário:

Auxílio-creche/babá;

Auxílio para filhos com deficiência;

Licença maternidade e paternidade estendidas;

Horário especial para família e amamentação;

Adiantamento para compra de enxoval.

Para o desenvolvimento da carreira:

Apoio financeiro para certificações profissionais;

Cursos gratuitos pela plataforma UniBB;

Apoio para graduação e pós-graduação;

Programas de ascensão profissional e mentoria.

Apoio em momentos difíceis:

Auxílio funeral;

Programa de assistência social para catástrofes naturais;

Reestruturação de dívidas.

Para exercer cidadania:

Licenças relacionadas a atividades eleitorais;

Programa de voluntariado.

Diversidade e inclusão:

Atendimento especial para pessoas com deficiência;

Nome social;

Abono para aquisição de equipamentos assistivos.

O Banco também investe na capacitação dos colaboradores através da Universidade Corporativa Banco do Brasil, que oferece bolsas para graduação, pós-graduação e cursos diversos.

Fonte: Folha Dirigida e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/17:23:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...