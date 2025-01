Neymar surpreende o Brasil e fecha contrato bilionário no país

(Foto: Reprodução) – Créditos: depositphotos.com / DURAOFOTO

A região costeira de Alagoas e Pernambuco desponta como um novo epicentro de investimentos imobiliários no Brasil, atraindo grande atenção devido às suas praias de águas cristalinas e clima tropical. Este movimento tem sido acelerado por ações voltadas para o desenvolvimento econômico e turístico do local, com o envolvimento de personalidades influentes como Neymar, que promovem a valorização do mercado na área.

Comparações com regiões como Balneário Camboriú em Santa Catarina, onde o valor do metro quadrado supera os preços de outros lugares do país, revelam um potencial de crescimento significativo impulsionado por figuras envolvidas no esporte, especialmente no futebol. Neste contexto, a criação da Rota Due Caribe Brasileiro ganha destaque.

Como Funciona o Projeto?

A Rota Due Caribe Brasileiro é uma iniciativa desenvolvida pela incorporadora Due em colaboração com a Neymar Sports, que visa a transformar a costa nordestina em um polo de luxo. Até 2037, o projeto prevê a construção de 28 empreendimentos imobiliários de alto padrão, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 7,5 bilhões. As localizações abrangem praias renomadas como Porto de Galinhas e Carneiros, em Pernambuco, até Maragogi e Japaratinga, em Alagoas.

Os imóveis têm valores variados, partindo de R$ 300 mil e podendo chegar até R$ 6 milhões. Diferentes tipos de acomodações estão disponíveis, desde estúdios compactos de 25 m² até unidades maiores com seis quartos e 218 m².

Como Estão Sendo Desenvolvidos os Empreendimentos?

De um total de 28 projetos planejados, 10 já estão em andamento. A expectativa é que os primeiros imóveis nas praias de Muro Alto e Carneiros sejam entregues a partir do segundo semestre. Os outros 18 empreendimentos possuem terrenos adquiridos, e o planejamento inclui o lançamento de três novos projetos anualmente.

O projeto traz não apenas a construção de imóveis, mas uma proposta para melhorar infraestruturas locais, oferecendo desde serviços básicos a comodidades que atendem às necessidades de seus residentes e visitantes. Estes empreendimentos buscam combinar o conceito de residência com características de resorts, valorizando o turismo na região.

Que Impacto a Parceria com Neymar Poderá Gerar?

A colaboração entre a Due e a Neymar Sports promete não apenas acelerar a venda e o desenvolvimento dos imóveis, mas também aumentar a visibilidade da região a nível internacional. Com o apoio das figuras de Neymar e de sua família, a região pode se tornar um novo hotspot para investimentos e turismo, potencializando o crescimento econômico local.

A ideia é replicar o sucesso de Balneário Camboriú no Nordeste, gerando benefícios para o turismo e para a comunidade local. Essa transformação paisagística busca criar uma nova identidade para a costa nordestina do Brasil, impulsionando a economia através do fomento a novas oportunidades de negócios.

Em termos de valorização imobiliária, o Índice FipeZap destacou Maceió, em Alagoas, como a capital com maior aumento percentual no preço dos imóveis residenciais nos últimos 12 meses. Com base nesse índice, a valorização média dos imóveis na região pode superar 55% durante o ciclo de construção e entrega, com alguns imóveis registrando uma apreciação de até 70%.

