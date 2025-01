Joelma fará show na Supercopa entre Flamengo x Botafogo, em Belém | PA

Joelma será a grande atração do show que abrirá a programação da decisão da Supercopa Rei do Brasil, no Mangueirão. | Divulgação

Cantora paraense será a atração principal antes do clássico entre Flamengo e Botafogo, em Belém, no dia 2 de fevereiro.

Com raízes profundas na cultura do Pará, Joelma será a grande estrela da decisão da Supercopa Rei do Brasil entre Flamengo e Botafogo. A apresentação especial ocorrerá no gramado do Estádio Mangueirão, pouco antes do início do clássico carioca. O evento marca a primeira edição da Supercopa realizada no Norte do Brasil, e a escolha de Joelma reforça a proposta de valorizar a cultura regional em um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro.

O acordo entre a Globo e a CBF foi celebrado como uma forma de enriquecer a experiência do público e dar visibilidade à música paraense. O anúncio foi feito pela própria artista durante o programa matinal Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, neste quarta-feira (15). Joelma entrou ao vivo por meio de uma chamada de vídeo.

Ícone dos ritmos paraenses, Joelma promete um show vibrante, misturando seus grandes sucessos e coreografias que fizeram história ao longo de sua carreira. Segundo fontes próximas à produção do evento, o show terá cerca de 20 minutos e contará com efeitos especiais e bailarinos.

Além de aquecer o público para o grande duelo entre Flamengo e Botafogo, a apresentação de Joelma também reforça a importância do Mangueirão como palco de grandes eventos esportivos e culturais, em um momento em que Belém ganha destaque nacional com a escolha como sede da COP30 em novembro deste ano e da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/17:19:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...