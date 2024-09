Inpasa repudia imprudência de motorista de terceirizada que já foi demitido;Assista ao vídeo

O motorista foi flagrado realizando manobras perigosas. Foto: Divulgação

O motorista de uma empresa terceirizada que presta serviços de transporte para a Inpasa foi demitido após ser flagrado em um vídeo divulgado na internet realizando manobras perigosas na BR-163, em Mato Grosso. A empresa emitiu uma nota oficial repudiando a imprudência do condutor, que tentou ultrapassar outra carreta em uma faixa amarela contínua. O vídeo, postado nas redes sociais, mostra o caminhão invadindo a pista contrária e forçando outros veículos que vinham no sentido oposto a desviarem para o acostamento, a fim de evitar uma colisão frontal.

Em sua nota, a Inpasa destacou que, apesar de contratar transportadoras que seguem a legislação de trânsito, não possui controle direto sobre os motoristas. A empresa informou que notificou a transportadora responsável pelo caminhão, que prontamente retirou o motorista de circulação. A Inpasa também lamentou o incidente e reafirmou seu compromisso com a conscientização sobre boas práticas de direção entre seus parceiros de transporte, visando à segurança no trânsito.

Assista ao vídeo

Nota da Inpasa

“A Inpasa recebeu imagens de uma ultrapassagem imprudente de um dos caminhões de sua frota na BR-163. Diante do ocorrido, reforçamos a responsabilidade das empresas terceiras não apenas na gestão dos ativos, mas também na orientação e responsabilização dos motoristas que conduzem as cargas.

Lembramos que a Inpasa contrata transportadoras que atendem à legislação e regulamentação de trânsito para o transporte desse tipo de carga. No entanto, não possui gestão sobre os motoristas.

Ao saber do ocorrido, notificamos imediatamente a empresa terceira, que tomou as providências cabíveis, retirando o motorista imprudente de circulação com o veículo. Lamentamos o fato e informamos que a Inpasa tem realizado esforços constantes na conscientização das boas práticas de direção aos transportadores parceiros para contribuir com um trânsito mais seguro.”

Inpasa Brasil.

