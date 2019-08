Concurso da Aeronáutica encerra inscrições nesta sexta (30)

(Foto:Agência Brasil / Divulgação)-Certame oferta mais de 250 vagas para Curso de Formação de Sargentos

Terminam nesta sexta-feira (30), as inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre de 2020 (EA CFS 2/2020), da Aeronáutica do Brasil. O certame oferta 252 vagas, regido pelo edital 14/2019.

As áreas disponíveis são: Comunicações, Foto Inteligência, Guarda e Segurança, Eletricidade e Instrumentos, Estrutura e Pintura, Meteorologia, Suprimento, Informações Aeronáuticas, Bombeiro, Cartografia, Desenho, Eletromecânica, Metalurgia e Controle de Tráfego Aéreo.

Inscrições

As inscrições podem ser feita até esta sexta-feira (30), às 15h, no link sobre o processo seletivo da Aeronáutica. A taxa é de R$ 60.

Provas

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. As provas escritas estão previstas para o dia 17 de novembro de 2019.

Curso de Formação

Os aprovados em todas as etapas do exame de admissão e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia informado no edital, para habilitação à matrícula no Curso, que terá duração aproximada de dois anos.

Após a conclusão com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será distribuído e classificado em alguma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da administração.

