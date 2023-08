Marina celebra queda de 42,5% no desmatamento da Amazônia em 2023

(Foto:Reprodução) – Ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima Cleia Viana / Câmara dos Deputados

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou, nesta sexta-feira (4/8), a redução do desmatamento na Amazônia em 42,5%, entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em participação na reunião do Conselhão durante o evento Diálogos da Amazônia, em Belém (PA), que antecede a Cúpula da Amazônia, a titular da pasta celebrou a “vitória contra aqueles que querem destruir” o bioma.

“Quero dar a notícia. Nesses sete primeiros meses de governo Lula, pegamos o desmatamento em crescimento acelerado e, após um trabalho do Ibama, do ICMBio e de outros setores do governo, conseguimos reduzir desmatamento em 42%. Isso é uma vitória contra aqueles que queriam destruir a Amazônia”, afirmou.

Marina reafirmou o compromisso do presidente Lula em reduzir o desmatamento a zero. “Queremos tirar o ilegal e botar o legal, para que a gente possa, aqui na nossa região, mostrar que a Amazônia não é problema, é grande parte da solução, não só para o Brasil, mas para o mundo”, destacou.

O Diálogos Amazônicos ocorre a partir desta sexta, dias antes do encontro de chefes de Estado dos oito países que abrigam a floresta tropical. Durante o evento, ministros, lideranças regionais, ambientalistas e membros da sociedade civil apontarão sugestões para os desafios da proteção à floresta.

Os documentos resultantes dos diálogos serão entregues aos presidentes dos países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Os chefes de Estado definirão prioridades a serem levadas a outros fóruns, como a Assembleia Geral da ONU e a COP-28.

Desmatamento na Amazônia

A redução de 42,5% dos alertas na Amazônia desde janeiro ocorreu após alta de 54,1% de agosto a dezembro de 2022, no governo anterior.

Tradicionalmente, as taxas de desmatamento na Amazônia são menores no início do ano e sobem a partir de maio, atingindo o pico em julho e agosto.

Segundo dados do Deter do Inpe, divulgados nessa quinta-feira (3/8), houve redução de 66% no desmatamento da Amazônia em julho. É a maior queda registrada nesse período nos últimos quatro anos.

A derrubada no Cerrado, no entanto, disparou, com aumento de 26% no período. A destruição se concentra no chamado “Matopiba”, que são os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Amazonas nesta sexta-feira (4/8) e terá uma série de agendas voltadas para a pauta ambiental nos estados que abrigam a floresta tropical.

Entre a próxima segunda (7/8) e quarta-feira (9/8), o mandatário brasileiro recebe líderes de todos os países amazônicos para a Cúpula da Amazônia, em Belém, capital do Pará.

Fonte:metropoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/16:29:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...