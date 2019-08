Instituto Militar, do Exército, abre vagas para quadro de engenheiros

(Foto:Divulgação)-Concurso abre inscrições a partir do próximo sábado (31)

Profissionais de engenharia da Computação, Elétrica, de Produção, e de Fortificação e Construção (Engenharia Civil) podem aproveitar a oportunidade do Instituto Militar de Engenharia (IME), vinculado ao Exército Brasileiro, que divulgou o edital nº 4/2019 referente ao Concurso de Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares. O certame oferece 10 vagas.

As inscrições poderão ser feitas a partir do próximo sábado (31) e seguem até o dia 5 de setembro, através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do IME. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

O processo seletivo será composto por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física e Processo de Heteroidentificação.

O exame intelectual possui caráter eliminatório e classificatório e é composto por uma prova de Conhecimentos Específicos na área de Engenharia, conforme a especialidade da vaga, a ser realizada na data provável de 30 de outubro e provas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, a ser realizada na data provável de 31 de outubro de 2019.

