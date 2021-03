Concurso da PM e outros são suspensos em todo o Pará

Suspensão afeta imediatamente concurso da PM – (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Decisão da Justiça leva em conta o agravamento do cenário epidemiológico no Estado

A Justiça aceitou, nesta sexta-feira, 12, o pedido de suspensão das etapas presenciais de todos os concursos públicos e processos seletivos simplificados aplicados em Belém e no Estado do Pará. O juiz Luiz Otávio Oliveira Moreira atendeu ao pedido da Defensoria Pública do Estado do Pará e do Ministério Público.

Isso afeta imediatamente a aplicação da última prova para o cargo de soldado masculino na Polícia Militar do Pará, marcada para o domingo, 14.

A solicitação de suspensão se deu, segundo os reclamantes, “em decorrência do agravamento do cenário epidemiológico no Estado, sobretudo na Região Metropolitana de Belém”.

O juiz afirmou, em sua decisão, que “de fato, merece guarida a pretensão da Defensoria Pública e do Ministério Público (…) não são necessários esforços para perceber que a situação sanitária tem se agravado expressivamente e de forma acelerada, tanto é assim, que estão sendo adotadas pelos entes públicos municipal e estadual, medidas restritivas, relativas à circulação de pessoas”.

Luiz Otávio Oliveira Moreira, então, deferiu a tutela de urgência solicitada pelos reclamantes e determinou “que os requeridos suspendam imediatamente a realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto estiverem em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações”.

O magistrado citou que a decisão se dá pela proximidade da realização do concurso público da Polícia Militar, previsto para o domingo, 14, e o da Polícia Civil, no dia 28 para o concurso da Polícia Civil, caso não haja uma medida de impedimento de aglomeração de pessoas, “danos irreparáveis à saúde pública” poderão acontecer.

E observa que informação da Universidade Federal Rural da Amazônia(UFRA) atesta de que o pico da epidemia no Estado será por volta do dia 24 de março.O juiz fixou multa de R$ 500 mil, por cada etapa de concurso, para quem descumprir a decisão.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...