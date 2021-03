Pará vai abrir mais 20 leitos de UTI para casos de covid-19 em Altamira

Governador visitou hospital Santo Agostinho (Foto:Agência Pará)

Anúncio foi feito em visita do governador à região. Novas doses de vacina também chegam esta sexta

O governo do Pará anunciou esta quinta (11) que vai abrir mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional da Transamazônica, localizado no município de Altamira, para reforçar o combate à covid-19 na Região de Integração Xingu. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho durante agenda de trabalho em Altamira, no início da noite desta quinta.

O governador e o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, visitaram as instalações do Hospital Santo Agostinho, em Altamira, onde o Estado já instalou 30 leitos, sendo 20 exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus e 10 clínicos.“Neste momento se fazem necessárias ações mais amplas, que possam garantir o atendimento.

Nós já estamos fazendo o deslocamento de pacientes, que precisam de leitos de UTI, para o Hospital Regional do Tapajós, trabalho iniciado hoje. Já foi autorizada a ampliação de mais 20 leitos de UTI no Hospital Regional da Transamazônica, exclusivos para covid-19. Portanto, com isso nós vamos duplicar o número de leitos e garantir que se oferte mais vagas para os nove municípios que dependem do Hospital Regional”, disse Helder Barbalho.Segundo o govero do Estado, as medidas adotadas na região visam evitar o endurecimento de restrições, como o lockdown. Nesta sexta-feira (12) a região do Xingu, que reúne 10 municípios, vai receber também mais doses de vacinas, assim que forem enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde.

Ampliação de leitos

Para reforçar o combate à pandemia, o governo do Estado disse ainda que abriu 234 leitos reservados ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus em todo o Pará.

São 100 leitos clínicos no Hospital de Campanha de Belém, no Hangar; 10 leitos de UTI em Redenção, na região Sul; 30 leitos clínicos em Altamira, no Oeste; mais 30 leitos clínicos e 20 leitos de UTI em Castanhal, na RMB; oito leitos de UTI e 16 leitos clínicos no Hospital Municipal de Marabá, no Sudeste, além de mais 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos no Hospital Regional de Marabá. O Pará possui, hoje, 1.270 leitos exclusivos para pacientes de covid-19 (com informações da Agência Pará).

Por:Redação integrada de O Liberal

