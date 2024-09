Concurso dos Correios tem nova atualização; confira

(Imagem produzida por IA pela equipe do FDR)

Mais uma importante atualização no Concurso dos Correios acaba de ser feita, aumentando a expectativa pela publicação do edital. A seleção deve oferecer vagas de nível médio e superior, com salários que chegam na casa dos R$ 6 mil.

Finalmente o contrato com o IBFC foi oficializado, agora o edital está mais perto do que nunca, junto dele novas informações foram divulgadas. O Concurso dos Correios já é esperado por muitos candidatos, afinal, são 3.468 vagas tanto para ensino médio, quanto para superior.

Banca do Concurso dos Correios

Com a publicação do contrato foi possível conferir a vigência dele, que vai de 24 de setembro de 2024 a 24 de setembro de 2026, ou seja, dois anos.

Isso significa que, provavelmente, o concurso terá dois anos de validade.

Outra informação que também foi divulgada foram os valores previstos para inscrição:

R$39,80 para os cargos de nível médio;

R$42 para os cargos de nível superior.

Outra novidade, serão publicados dois editais, um para os cargos de nível médio e outro para os de nível superior.

A previsão é de que os editais sejam publicados ainda neste mês de setembro.

E o melhor, as contrações poderão acontecer ainda neste ano, o que só poderá acontecer se os editais forem publicados agora.

Concurso dos Correios com mais de 3 mil vagas

As vagas de nível médio serão para o cargo de agente, que terá remuneração inicial de R$2.429,26, podendo chegar a R$7.459,67 ao final da carreira; mais benefícios.

As oportunidades estarão distribuídas da seguinte forma:

Região Sudeste: 1.048 vagas

Região Sul: 696 vagas

Região Nordeste: 669 vagas

Região Centro-Oeste: 446 vagas

Região Norte: 240 vagas

De acordo com a especialista do FDR, Lila Cunha, um acordo recente pode aumentar os salários e benefícios dos Correios, veja o novo valor.

Confira a seção de carreiras do FDR com matérias especiais sobre diversos concursos abertos pelo país.

Fonte: Gabriela Pitão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2024/09:39:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...