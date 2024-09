Casal é eletrocutado após marido tentar desligar disjuntor enquanto ventilador pegava fogo no Pará

A imagem mostra as duas vítimas do acidente: Andréia Cintia Magalhães Pompeu (à esquerda) e o marido dela, Manoel Raimundo de Souza Cruz (à direita). (Foto: Reprodução | Portal Diário de Cametá)

O marido tentou desligar o disjuntor e acabou levando a descarga elétrica. A esposa dele tentou ajudar e morreu junto com o companheiro

Manoel Raimundo de Souza Cruz e a esposa dele, Andréia Cintia Magalhães Pompeu, morreram após terem sofrido uma descarga elétrica na madrugada desta sexta-feira (27/9), em uma casa na PA-151, próxima a um lugar chamado de “Abacatinho”, no distrito de Carapajó, em Cametá, nordeste do Pará. O pai de uma das vítimas disse à Polícia Militar que os moradores do imóvel estavam dormindo quando, por volta de 1h, um ventilador entrou em curto-circuito e depois pegou fogo.

Foi então, ainda conforme o relato do genitor de uma das vítimas às autoridades, que Manoel se dirigiu até o disjuntor, que fica próximo da porta de saída da casa. Ao tentar desligar a rede elétrica da residência, o homem acabou sofrendo uma descarga elétrica e ficando preso no disjuntor. A esposa, Andréia, tentou tirar o marido do local e acabou sendo eletrocutada enquanto tentava ajudá-lo.

Depois disso, a família conseguiu retirar os corpos do casal por conta própria. O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionado para a ocorrência e constatou que a morte de Manoel e Andréia tinha sido um acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Liberale Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2024/09:27:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...