Concurso público FUNAI: Quase 2 mil vagas para pessoas com ensino médio e superior autorizadas! Salario de até R$ 10 mil

Um novo concurso público Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) foi autorizado recentemente, na última sexta-feira (31), para o preenchimento de milhares de vagas. No total, são 1.938 vagas na FUNAI em caráter temporário, onde 868 são voltados para cargos com exigência de ensino médio e as demais para aqueles que possuem nível superior.

Confira os cargos abertos no concurso público FUNAI

Segundo a portaria assinada pela Ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo ministro substituto dos povos indígenas, Eloy Terena, a publicação do edital para o concurso de vagas na FUNAI deve acontecer dentro de um período de seis meses, ou seja, até o final de junho. No concurso público Funai, aqueles que possuem nível médio, a distribuição das vagas acontecerá da seguinte forma:

Agente de proteção etnoambiental – 204 vagas;

Auxiliar de apoio etnoambiental – 664 vagas.

Nível superior

Especialista de proteção etnoambiental – administrativo – 58 vagas;

Especialista de proteção etnoambiental – ações finalísticas – 112 vagas;

Especialista em proteção territorial – 249 vagas;

Agente de proteção territorial – 660 vagas.

As vagas na FUNAI serão para desenvolver atividades voltadas a proteção e promoção dos direitos dos povos isolados e de recente contato e de proteção territorial das terras indígenas, e ao cumprimento das decisões ligadas às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, 760 e 991 e de outras sentenças judiciais que determinam a realização de operações de fiscalização e desintrusão de grande monta em Terras Indígenas, no âmbito da FUNAI.

A duração do concurso público FUNAI ainda deve ser confirmada, contudo, o documento confirma que poderão ser prorrogados, de acordo com as necessidades do órgão.

Outro concurso público FUNAI com vagas temporárias

Vale mencionar que em 2024 a Funai já recebeu um outro aval para concurso com vagas temporárias, cujos preparativos já foram iniciados. Como o aval saiu em setembro, o prazo limite para o edital sair é até março deste ano. Nesta primeira autorização, o aval visa gerar 25 vagas na FUNAI para profissionais atuarem em atividades técnicas de complexidade intelectual, nos seguintes cargos:

Gestor em licenciamento ambiental: duas vagas; e

Analista ambiental: dez vagas;

Gestor em regularização fundiária de terras indígenas: uma vaga.

Analista em regularização fundiária de terras indígenas: uma vaga;

Analista em georeferenciamento de terras indígenas: uma vaga;

Analista socioambiental: dez vagas.

As contratações serão realizadas por um prazo de até quatro anos, com chance de prorrogação. A escolha da banca organizadora já foi iniciada. As instituições interessadas tiveram até o dia 9 de dezembro para encaminhar suas propostas. O resultado da licitação deve ser divulgado nas próximas semanas.

FUNAI realiza pedido de 751 vagas efetivas

A FUNAI não está se limitando apenas às contratações temporárias e também está em busca de autorização para um novo concurso público com 751 vagas na FUNAI para efetivos. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Públicos (MGI). Segundo informações do Ministério dos Povos Indígenas, as oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

Nível superior: 283 vagas para a carreira de especialista em indigenismo;

Nível médio: 468 vagas para a carreira de técnico em indigenismo.

Embora a carreira de especialistas contemple vários cargos, o MPI não especificou quais funções serão ofertadas. No caso de técnico em indigenismo, a função corresponde ao antigo cargo de agente em indigenismo, que foi contemplado no último edital da Funai.

É importante mencionar que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas recebeu, em 2023, uma autorização para preencher 502 vagas na FUNAI em cargos de níveis médio e superior.

