Concurso público: Seap reabre inscrições para cargo de policial penal no Pará; salário inicial é de R$ 2.810

Presídio de Santa Izabel do Pará — Foto: Divulgação/ Susipe

Edital oferta 1.646 vagas de preenchimento imediato e 299 para formação de cadastro reserva.

Estão reabertas as inscrições para concurso com 1.945 vagas na Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) para cargos de para policiais penais. O salário inicial é de R$ 2.810,00 em regime de escala, a ser definido após o ingresso no cargo.

Interessados podem fazer a inscrição até 22 de outubro no site da organizadora do certame. O edital de retificação com reaberturas das inscrições foi publicado na segunda-feira (11). A prova será no dia 14 de novembro.

São 1.646 vagas de preenchimento imediato e 299 para formação de cadastro reserva, em caso de chamamentos futuros.

Entre as vagas, são 1.292 para candidatos do sexo masculino e 354 para o sexo feminino. Já no cadastro reserva, 234 serão para homens e 65 para mulheres. Entre os requisitos estão a CNH e ensino médio completo.

De acordo com o edital, a reabertura se deu devido à alteração de requisito para o cargo já que o edital anterior que foi suspenso exigia Carteira Nacional de Habilitação nas categorias ‘A’ e ‘D’. Agora, é exigido somente ter CNH, no mínimo, em categoria ‘B’.

As vagas estão divididas entre as regiões de Araguaia, Baixo Amazonas, Caeté, Carajás, Guajará, Guamá, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o cargo e a região de lotação da vaga que pretende concorrer. A taxa de inscrição é R$50.

Por g1 Pará — Belém

