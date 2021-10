Operação “SOS JAMANXIM’ da Polícia Federal cumpriu mandados em duas cidades de Santa Catarina

Em Santa Catarina foram cumpridos mandados, em Canoinhas e Navegantes. (Foto:Reprodução PF)

O Jornal Folha do Progresso também apurou que envolvidos nesta operação tem pessoas que participaram do Dia do Fogo em 2019.

A segunda fase da operação que combate desmatamento na Flona Nacional do Jamanxim em Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará, foi deflagrada em três estado, entre eles Santa Catarina.

Os investigados são acusados de desmatarem quase 16 mil hectares de floresta dentro da unidade de conservação. De acordo com as investigações, desde sua criação, a Flona do Jamanxim acumula mais de 160 mil hectares de floresta devastada.

Cerca de 60 policiais federais participaram da operação e cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em três estados (Pará, Mato Grosso e Santa Catarina). Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, no Pará.

A operação “SOS JAMANXIM” foi deflagrada na quarta-feira 6 de outubro em três Estados; quatro pessoas foram presas.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a Polícia Federal do Pará, mas a instituição não revelou mais informações sobre a operação sob alegação de comprometer a operação.

Assista ao vídeo da operação clique AQUI

Houve ainda o decreto de sequestro/bloqueios de bens até o valor de R$ 310.884.869,19, visando a reparação do dano ambiental, conforme valores quantificados em laudos periciais.

Imagens obtidas pela PF mostram a área desmatada na Unidade de Conservação

Santa Catarina

A Polícia Federal do Pará cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios catarinenses de Navegantes, no Vale do Itajaí, e Canoinhas, no Planalto Norte, durante a operação “SOS Jamanxim”. A ação visa combater o desmatamento ilegal na Flona Jamanxim em Novo Progresso-PA.

Pará

Além dos dois mandados cumpridos em Santa Catarina, outros 16 foram cumpridos nos estados do Pará e Mato Grosso. Além disso, quatro pessoas foram presas e ainda houve o bloqueio de bens no valor de aproximadamente R$ 310 milhões.

A policia Federal cumpriu mandados em Novo Progresso e Castelo de Sonhos. Tudo que o Jornal Folha do Progresso apurou sobre nomes de envolvidos , e chegou até uma família tradicional com ramificação em toda região na criação de bovinos, foram alvo da operação. Em Castelo de Sonhos um casal conseguiu fugir para não ser preso. O Jornal Folha do Progresso , apurou que envolvidos na operação da PF, tem pessoas que participaram do Dia do Fogo em 2019.

Mato Grosso

Em Sinop no Mato Grosso, foram apreendidas uma Mercedes-Benz Cla 35 Amg preta – avaliada em mais de R$ 390 mil – um Jeep Renegade branco e outro carro (marca e modelo não informado),durante cumprimento de três mandados de buscas e apreensão expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Itaituba (PA).

Operação SOS JAMAXIM

Cerca de 60 policiais foram mobilizados na ação, que tem o objetivo de combater o desmatamento especificamente na Flona do Jamanxim, uma Unidade de Conservação criada por decreto presidencial em 2006. A área total da unidade é de mais de 1,3 milhão de hectares, localizada em Novo Progresso (PA).

O tipo de desmatamento praticado na área, o corte raso, é considerado o mais danosa à natureza, pois remove totalmente qualquer forma de cobertura vegetal, com o objetivo de plantar pasto e criar gado. O modus operandi dos criminosos é sempre o mesmo: invadem terras públicas da União, fazem o corte seletivo da madeira economicamente viável e depois suprimem toda a vegetação, inclusive, com uso de fogo. (Informações PF)



