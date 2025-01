Parauapebas PA recebe 496 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida com investimento de R$ 18,4 milhões

Jader Filho, ministro das Cidades (Foto:Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil).

Em dezembro, o Ministério das Cidades já havia autorizado a construção de outras 384 unidades habitacionais no municípios.

O município de Parauapebas, localizado no sudeste do Pará, será beneficiado com a construção de 112 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

O projeto, denominado AVRAHAM 2, receberá um investimento de R$ 18,4 milhões por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sob gestão do Ministério das Cidades, que tem como titular o ministro Jader Filho. A obra será realizada na Fazenda Serra Grande e deve atender cerca de 450 moradores da região, concretizando o sonho da casa própria para muitas famílias.

A informação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (9/1).Além disso, no dia 27 de dezembro de 2024, o Ministério das Cidades já havia autorizado a construção de outras 384 unidades habitacionais para Parauapebas, correspondentes aos projetos AVRAHAM 1, 3 e 4. Assim, o total de moradias a serem entregues no município alcança 496 unidades, impactando positivamente a vida de mais de dois mil habitantes.

De acordo com a Portaria MCid nº 725, publicada em junho de 2023, todas as unidades do programa Minha Casa, Minha Vida devem ser construídas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão.

Essas localidades precisam oferecer acesso à rede elétrica, saneamento básico, transporte público, além de infraestrutura de educação, saúde e comércios.

No caso das casas térreas, a área mínima deve ser de 40 m², enquanto apartamentos ou casas sobrepostas devem ter ao menos 41,5 m², incluindo uma varanda.

Em um panorama nacional, o Ministério das Cidades aprovou a construção de 4.063 novas moradias em 23 municípios distribuídos por 12 estados. Esse investimento, que totaliza R$ 646,1 milhões, promete beneficiar mais de 16 mil brasileiros em todas as cinco regiões do país.

Fonte: O Liberal e Renata Okumura/Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/17:34:08

