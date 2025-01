Concurso Seduc PA: além de seleção de 3 mil vagas, nova seleção será feita para docentes indigenas

(Foto: Reprodução) – Cocurso Seduc PR governador Helder Barbalho crédito Rodrigo Pinheiro Ag .Pará

O concurso da Seduc PA (Secretaria Estadual de Educação do Pará) deverá contar com uma oferta de 3 mil vagas; áreas ainda serão confirmadas

Boa notícia para quem pretende participar do próximo concurso Seduc PA (Secretaria Estadual de Educação do Pará). Após a vice-governadora Hana Ghassan Tuma anunciar, em 28 de outubro, a realização do certame, em 2025, para o preenchimento de 3 mil vagas, agora o governador Helder Barbalho confirmou que também será realizado concurso para professores indígenas. A confirmação foi feita por meio de nota publicada pelo órgão na última segunda-feira, 27 de janeiro. No entanto, neste caso ainda não há definição da oferta de vagas ou de quando o edital será publicado.

A realização do concurso Seduc PA será feita dentro do contexto de criação de leis que assegurem o direito de educação indígena no estado. Neste sentido, já existe um grupo de trabalho formado, incluindo membros do governo do estado e de entidades representativas dos povos indígenas.

São objetivos indicados pelo governador:

garantia do ensino bilíngue nas escolas indígenas;

gratificação de nível superior de 80% para professores indígenas;

realização de um concurso público específico para docentes indígenas;

criação do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena;

Sistema Modular de Ensino Indígena (Somei) de forma presencial e em seu nível mais alto;

consulta prévia e ampla sobre as modalidades de ensino oferecidas, e a promoção da Conferência de Educação Escolar Indígena.

Concurso Seduc PA: saiba mais sobre seleção de 3 mil vagas

Além das vagas para professores indígenas, a seleção anunciada em outubro, pela vice governadora, deve contar com uma oferta de aproximadamente 3 mil vagas para professores e cargos da área administrativa, em diversas áreas que ainda devem ser confirmadas.

De acordo com ela, a seleção já está em fase de escolha da banca, que deve ser anunciada em breve.

O concurso foi recomendado, em setembro, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE PA), que também determinou que a Seduc realize o controle do número de contratações temporárias, dentro de suas contas anuais.

No caso de professor, a remuneração inicial, atualmente, é de R$ 9.789,87 incluindo salário inicial de R$ 8.289,87, além de vale-alimentação de R$ 1.500.

Na área técnico administrativa, no caso de profissionais com exigência de ensino fundamental, a remuneração inicial é de R$ 2.427,26. Para ensino médio, o inicial é de R$ 3.751,06. Por fim, para as carreiras com necessidade de nível superior para o ingresso, a remuneração básica é de R$ 10.612,24.

Saiba como foi o último concurso

O último concurso Seduc PA ocorreu em 2018, quando foram oferecidas 2.112 vagas para a carreira do magistério. A banca organizadora, na ocasião, foi a Consulplan

A seleção foi para o cargo de professor classe I nível A nas seguintes disciplinas:

artes (136 vagas),

biologia (24),

educação física (23),

filosofia (103),

física (39),

geografia (101),

história (98),

inglês (193),

português (540),

matemática (731),

química (35) e

sociologia (89).

A seleção foi composta de três etapas:

provas objetivas

prova discursiva

análise de títulos

Fonte: Fernando Cezar Alves – JC Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/16:05:05

