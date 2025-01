Produtor de cantor de arrocha gera polêmica ao postar que estava ‘indo ver uns índios’ em viagem para show no AM

Produtor do cantor Netto Brito causa polêmica após postar que estava ‘indo ver uns índios’ em viagem para show no AM. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Postagem, que acompanhava uma foto do produtor e do cantor dentro do avião, gerou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (29).

“3 conexões + 6 horas de voo = indo ali ver uns índios”.

Essa foi a frase usada pelo produtor do cantor de arrocha Netto Brito, conhecido artisticamente como “Seu Boga”, durante a viagem para Benjamin Constant, no interior do Amazonas, onde o show do artista faz parte das comemorações dos 127 anos da cidade, nesta quarta-feira (29).

A postagem, que acompanhava uma foto do produtor e do cantor dentro do avião, gerou polêmica nas redes sociais. Veja o registro acima.

O g1 não conseguiu contato com a Prefeitura de Benjamin Constant. Nas redes sociais do órgão, alguns internautas chegaram a pedir o cancelamento do show, enquanto outras páginas que divulgaram a postura do produtor geraram repercussão e receberam comentários de revolta.

Pouco depois da postagem, o produtor apagou o conteúdo e divulgou uma nota de esclarecimento, além de publicar um vídeo pedindo desculpas pelo que havia escrito. Leia a íntegra da nota abaixo:

“Fui o responsável pelo story que foi repostado e quero pedir desculpas. Na hora, escrevi sem maldade, sem intenção de ofender ninguém, mas reconheço que fui infeliz na escolha das palavras e a forma como me expressei foi desrespeitosa. Isso nunca foi minha intenção. Foi fruto de desinformação e falta de sensibilidade, e eu assumo isso”, disse o produtor em vídeo.

Além do produtor, o cantor Netto Brito também publicou um vídeo em que pede desculpas e esclarece que a postagem foi repostada por outra pessoa de sua equipe.

“Eu fui pego de surpresa, pois não tinha visto o que estava na legenda. A postagem foi feita por uma pessoa da minha equipe, e a repostagem foi feita por outro membro da equipe sem perceber o conteúdo. Quero pedir desculpas a todos vocês, de coração, especialmente ao povo de Benjamin Constant”, disse o cantor.

Na quinta-feira (30), o Ministério Público do Amazonas (MPAM) afirmou que vai investigar um possível crime de injúria racial por parte do produtor musical. Segundo o órgão, as expressões que foram utilizadas podem configurar crime previsto em lei brasileira além de ensejar pedido de indenização por dano moral coletivo.

Veja a íntegra da nota de esclarecimento:

A equipe de Netto Brito vem a público esclarecer a repercussão de um story repostado durante a viagem ao Amazonas. A postagem original foi feita por um membro da equipe, e repostada por outro integrante.

Queremos nos desculpar sinceramente, em nome de toda equipe Netto Brito, por qualquer interpretação negativa que possa ter causado.

Nossa intenção jamais foi desrespeitar ou diminuir essa terra tão especial.

O membro da banda responsável pela postagem reconheceu o erro e lamenta profundamente pelo ocorrido. Como forma de respeito a todos da cidade, ele não seguirá para o show desta noite.

Reafirmamos que Netto Brito e toda sua equipe repudiam qualquer forma de preconceito ou xenofobia. Temos enorme respeito e admiração pelo Amazonas, sua cultura e seu povo.

Estamos muito felizes por estarmos aqui, pela primeira vez e seguimos comprometidos em levar nossa música com amor e alegria.

Nosso compromisso sempre foi espalhar boas energias por onde passamos, e esta noite, se Deus permitir, será de muita celebração junto a vocês!

