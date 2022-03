Concursos nos hospitais do Pará: processos que ofertarão 590 vagas avançam

Ontem ocorreu a sessão pública com a primeira etapa da licitação para escolha da banca examinadora dos concursos (Foto:Divulgação / Twitter @hana_ghassan)

Nesta terça-feira, foi realizada a sessão pública com a primeira etapa da licitação para escolha da banca organizadora dos certames

Os hospitais Ophir Loyola, Gaspar Viana e Santa Casa vão realizar concursos públicos este ano, ofertando 590 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Na terça-feira (22), no auditório da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), foi realizada a sessão pública com a primeira etapa da licitação para escolha da banca examinadora desses três certames e também do concurso do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), que vai ofertar 21 vagas.

Em relação às oportunidades na área da Saúde, a titular da Seplad, Hana Ghassan, confirmou em suas redes sociais, ainda nesta terça-feira (21), que o concurso do Hospital Ophir Loyola terá 121 vagas. Já para a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana serão 219 vagas. O número é ainda maior para a Santa Casa de Misericórdia do Pará, que vai abrir 250 vagas.

Jornal Folha do Progresso em 23/03/2022/10:24:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...