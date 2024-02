Soldado da PM é morto a tiros em posto de combustíveis em Barcarena-Pará

Segundo a polícia, a arma do agente foi roubada durante a ação criminosa.

O soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), Lucas Henrique Aracati Saraiva, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (11) em um posto de combustíveis localizado próximo ao Trevo do Peteca, em Barcarena, nordeste do Pará. Câmeras de segurança do empreendimento registraram a ação criminosa.

De acordo com o boletim policial, uma guarnição foi informada por volta das 3h40 que teria um policial militar baleado no local. Os agentes se deslocaram ao endereço repassado e constataram a veracidade da ocorrência. Outras viaturas foram acionadas, mas Lucas estava morto.No local, os policiais militares conseguiram apurar inicialmente que o soldado teria parado para abastecer sua moto e ficado ali. Quatro homens armados chegaram ao posto em um carro já atirando contra o militar, que tentou correr, como mostram as imagens dos equipamentos de segurança.

Quando Lucas já estava caído ao chão, os bandidos roubaram a arma dele e ainda renderam um funcionário do posto. As imagens das câmeras de segurança mostram que os criminosos levaram o homem para dentro do que parece ser o escritório do posto e saíram dali com uma mochila. Os suspeitos entraram no carro, modelo Pálio, e fugiram na companhia do motorista que já os aguardava.A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a análise e remoção do corpo. A Polícia Civil informou que investiga o caso de homicídio, por meio da Delegacia de Vila dos Cabelos, em Barcarena. “Testemunhas serão ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou. Informações que ajudem as autoridades podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.Em nota, a Polícia Militar informou que o soldado foi vítima de homicídio e teve sua arma roubada. A PM faz buscas para encontrar os responsáveis e oferece apoio aos familiares.

