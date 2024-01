‘Mega da Virada: 1 aposta acerta os seis números e 26 apostas do Pará batem na trave e levam R$ 70 mil

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste domingo (31) o sorteio do concurso 2670 da Mega-Sena da Virada, com prêmio principal no valor de R$ 588.891.021,22 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

O resultado fica disponível na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Um total de cinco bilhetes acertaram as dezenas e um deles é de Redenção, no Pará. Cada aposta vai levar R$ 117.778.204,25.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Um total de 26 apostas do Pará bateram na trave acertando cinco dezenas e vão levar R$70.083,58. Quatro são de Belém e três de Ananindeua. Há ainda duas apostas de Canaã dos Carajás. Outras duas de Santo Antônio do Tauá, Paragominas e São Geraldo do Araguaia. Os demais bilhetes são um de Abaetetuba, outro de Breves, Jacundá, Juruti, Marituba, Medicilândia, Redenção, Rio Maria, Santa Bárbara, Tucumã e Vigia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/01/2024/08:04:26

