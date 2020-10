Concursos ofertam salários de até R$ 7,2 mil e 1.443 vagas no Pará

Entre temporários e efetivos, as oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem correr e aproveitar os últimos dias de inscrição em alguns certames – (Foto:Os cargos são para todos os níveis | DOL)

Encerra hoje o prazo de inscrições para os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC-RC) e da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa).

A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado do CPC-RC será exclusivamente pela internet, através do e-mail pss@cpc.pa.gov.br, por meio do envio da ficha de inscrição (disponível no anexo I do edital) e dos documentos exigidos. Não haverá taxa de participação. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base ofertado é de R$ 7.218,75, mais benefícios.

O certame oferece uma vaga para o cargo de perito médico legista e um perito médico legista – psiquiatra, com atuação nas cidades de Alenquer e Santarém.

O prazo de validade do certame será de seis meses, a contar da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Para o Processo Seletivo da Prodepa, as inscrições também são exclusivamente pela internet, no site do Sipros, www.sipros.pa.gov.br. São 33 vagas disponíveis destinadas aos profissionais de ensino médio/técnico e superior, para atuação em Belém. O certame visa a contratação temporária por um ano.

A carga horária é de 40 horas semanais, com salário mensal que alterna de R$ 1.989,76 a R$ 3.675,40. A classificação dos candidatos inscritos consistirá em duas etapas compostas por análise de currículo, prevista para os dias 15 e 16 de outubro de 2020, e entrevista técnica, prevista para ocorrer no período de 26 a 29 de outubro. O Processo Seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

Outro concurso que vai encerrar as inscrições amanhã é o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-BIO). Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site www.sipros.pa.gov.br e serão avaliados mediante aplicação de análise documental e curricular e realização de entrevista, remota ou presencial.

A seleção é destinada ao preenchimento de 16 vagas ofertadas em caráter temporário para Belém, Afuá, Monte Alegre, Santarém, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia e Novo Progresso.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias, referente a remuneração mensal base no valor de R$ 1.669,97, além de gratificação de nível superior de 1.335,98, totalizando R$ 3.005,95, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 600. Vale ressaltar que, em determinados cargos, a remuneração será de R$ 1.045,00.

PREFEITURAS

As Prefeituras de Marapanim e de Redenção estão com as inscrições abertas para concurso público, com prazo de encerramento na próxima terça-feira (20) e no dia 12 de novembro, respectivamente.

Há 380 oportunidades para o certame da Prefeitura de Marapanim, destinadas aos profissionais de ensinos fundamental e médio, e de níveis técnico e superior, com salários mensais de até R$ 3,1 mil.

As atividades contemplam carga horária de 30 horas semanais e 100 horas mensais, com vencimento base que alterna de R$ 1.045,00 a R$ 3.193,00 ao mês, além de outros benefícios especificados no edital.

Os interessados devem realizar as inscrições via internet, no site do Instituto Vicente Nelson (IVIN) e efetuar o pagamento da taxa de participação que varia de R$ 60, R$ 80 e R$ 90.

A classificação dos candidatos inscritos consistirá em uma prova escrita objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos para todas as funções de nível superior, de caráter apenas classificatório.

Os participantes serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser realizada pela Administração Municipal após a homologação do certame. A prova objetiva será composta por questões de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico, matemática, atualidades e conhecimentos específicos, e está prevista para ser aplicada no dia 6 de dezembro de 2020, em dois períodos diferentes e terá três horas de duração.

Já a Prefeitura de Redenção abriu 1.012 vagas para a contratação de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico ou superior. O salário atribuído será entre os valores de R$ 1.045,00 a R$ 5 mil, enquanto a carga horária será de 20 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição varia entre R$ 45 e R$ 70, e os interessados poderão se inscrever por meio do site da organizadora, IVIN.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, com previsão de acontecer no dia 13 (primeira aplicação) e 20 (segunda aplicação) de dezembro de 2020. Prova discursiva para todos os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, para os cargos de nível superior de caráter apenas classificatório.

A prova objetiva consistirá em 40 questões nas áreas de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, atualidades e matemática.

OPORTUNIDADES

Concursos Públicos

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC-RC)

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa)

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-BIO)

Prefeitura de Marapanim

Prefeitura de Redenção

Cargos

Nível Fundamental Incompleto

Agente de Infraestrutura Educacional I-Atendente Escolar Zona Urbana (152); Agente de Infraestrutura Educacional I- Atendente Escolar Zona Rural (8); Agente de Infraestrutura Educacional – Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana (76); Agente de Infraestrutura Educacional – Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural (8); Agente de Manutenção Educacional – Carpinteiro (2); Agente de Manutenção Educacional – Eletricista Predial (2); Agente de Manutenção Educacional – Encanador (2); Agente de Manutenção Educacional – Marceneiro (3); Agente de Manutenção Educacional – Pedreiro (7); Agente de Manutenção Educacional – Pintor (5); Agente de Manutenção Educacional – Soldador (2); Motorista I (6); Motorista II (6);

Nível fundamental incompleto

Agente de Infraestrutura Operacional (90); Eletricista Predial (3); Encanador (1); Marceneiro (1); Mecânico (1); Motorista AD (8); Operador de Máquinas Leves e Pesadas (6); Pedreiro (3); Pintor (1); Soldador (1);

Nível Médio/Técnico Completo

Agente de Apoio Administrativo (140); Agente Municipal de Trânsito (15); Bombeiro Civil (6); Facilitador de Oficina (5); Fiscal Ambiental (4); Fiscal de Transporte (3); Fiscal de Tributos (6); Técnico Agrícola (2); Técnico Agropecuário (1); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Agente de Infraestrutura Educacional II – Merendeira – Zona Rural (8); Agente de Infraestrutura Educacional II – Merendeira – Zona Urbana (30); Agente de Suporte Educacional I – Auxiliar de Secretaria – Zona Rural (8); Agente de Suporte Educacional I – Auxiliar de Secretaria – Zona Urbana (30); Supervisor de Divisão de Infraestrutura Educacional (3); Técnico Agrícola – Zona Rural (1); Técnico Agrícola – Zona Urbana (1); Técnico em Edificação (1); Técnico em Informática (5); Técnico em Refrigeração (2); Atendente de Consultório Odontológico (10); Técnico em Enfermagem (40); Técnico em Gesso Hospitalar (2); ; Técnico em Instrumentação Cirúrgica (2); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Radiologia (3);

Nível Superior Completo

Administrador de Empresas (1); Arquiteto (1); Assistente Social (11); Auditor Fiscal (1); Coordenador e Controlador de Meio Ambiente (1); Educador Físico (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Florestal (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Procurador Jurídico (6); Psicólogo (3); Zootecnista (2); Analista de Suporte em Tecnologia da Informação (2); Assistente Social Educacional (2); Fonoaudiólogo Educacional (1); Professor PII – Agricultura (1); Professor PII – Artes – Zona Rural (1); Professor PII – Artes – Zona Urbana (7); Professor PII – Ciências – Zona Rural (2); Professor PII – Ciências – Zona Urbana (6); Professor PII – Direito e Cidadania – Zona Rural (2); Professor PII – Direito e Cidadania – Zona Urbana (4); Professor PII – Educação Física – Zona Rural (1); Professor PII – Educação Física – Zona Urbana (2); Professor PII – Ensino Religioso – Zona Rural (1); Professor PII – Ensino Religioso – Zona Urbana (1); Professor PII – Geografia – Zona Rural (1); Professor PII – Geografia – Zona Urbana (2); Professor PII – História – Zona Rural (1); Professor PII – Historia – Zona Urbana (2); Professor PII – Inglês – Zona Rural (1); Professor PII – Inglês – Zona Urbana (4); Professor PII – Matemática – Zona Rural (2); Professor PII – Matemática – Zona Urbana (4); Professor PII – Pedagogo Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Urbana (76); Professor PII – Pedagogo Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Rural (2); Professor PII – Português – Zona Rural (2); Professor PII – Português – Zona Urbana (5); Professor PII – Professor Pedagogo Educação Especial – Zona Rural (1); Professor PII – Professor Pedagogo Educação Especial – Zona Urbana (1); Professor PII – Redação e Expressão – Zona Rural (2); Professor PII – Redação e Expressão – Zona Urbana (6); Professor PII – Zootecnia (1); Psicólogo Educacional (2); Psicopedagogo Educacional (1); Supervisor de Divisão e Apoio Educacional (1); Técnico de Suporte Alimentar I (1); Técnico de Suporte Alimentar II (1); Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Rural (4); Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana (33); Biomédico (3); Cirurgião Bucomaxilofacial (1); Cirurgião Dentista (Clínico Geral) (3); Cirurgião Dentista Protesista (1); Cirurgião Periodontista (1); Enfermeiro Padrão (18); Farmacêutico Bioquímico (6); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (3); Médico Anestesista (2); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurocirurgião (1); Médico Obstetra (3); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (2); Médico Pneumologista (1); Médico Radiologista (1); Médico Traumato-Ortopedista (1); Nutricionista (2); Tecnólogo de Alimentos (1) e Terapeuta Ocupacional (1).

