Idoso morre após ser espancado em Santarém

De acordo com o major Flávio Maciel, comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), a extensão é o maior problema que a polícia tem que enfrentar. “Temos hoje um PPD, onde quatro policiais ficam de serviço. Reconhecemos que a área é muito extensa e já encaminhamos estudo para criação de mais um Posto, que possivelmente será sediado na Vila Socorro. Isso já demonstra a vontade de aumentarmos o policiamento na região”, esclareceu.

“Esses crimes ficaram impunes, não teve justiça. O povo da nossa comunidade ficou também com medo de represálias. As mortes que tem acontecido na nossa região são cruéis”, disse Odacildo.

O corpo do idoso, conhecido como “Adenor”, foi encontrado no domingo (11). Segundo moradores, ele era bastante querido e morava na comunidade Piracoara.

Durante o fim de semana, um crime brutal chocou os moradores da comunidade Novo Paraíso, localizada na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste paraense, quando um idoso foi espancado e morreu devido a gravidade dos ferimentos.

