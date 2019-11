(Foto: Polícia Rodoviária Federal)- Prisão aconteceu durante fiscalização de rotina da PRF na rodovia BR-163, no sudoeste do Pará.

Condutor é preso por dirigir embriagado e porte ilegal de arma na rodovia BR-163, em Novo Progresso —

Um caminhoneiro foi detido por dirigir embriagado e porte ilegal de arma durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do Pará.

De acordo com a PRF, um caminhão foi abordado durante uma fiscalização de rotina no km 325 da BR-163. Os agentes perceberam que o condutor apresentava sinais de embriaguez, então foi realizado o teste de etilômetro, que registro 0,919 mg/L e 0,802 mg/L nos dois testes, confirmando o consumo de bebida alcoólica.

Após a realização do teste, agentes realizaram uma vistoria no caminhão e encontraram um revolver calibre 32 e ses munições. Questionado sobre a documentação de porte de arma de fogo, o caminhoneiro disse que não possuía.

Assim, o condutor, juntamente com a arma e as munições, foram encaminhados para a delegacia de Novo Progresso, onde permaneceu detido até a audiência de custódia.

Fonte: G1 PA — Belém

25/11/2019 16h21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...