Confira os atos assinados por Lula no primeiro dia do governo

Lula assina MPs para pagar R$ 600 no Bolsa Família e desonerar de combustíveis — Foto: Reprodução

Saiba quais foram os atos assinados por Lula no primeiro dia do governo

Medidas incluem a recriação do Bolsa Família, a desoneração dos combustíveis e controle de armas, entre outras

Em seu primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, neste domingo (1º), um pacote de medidas para seu mandato. Os decretos e medidas provisórias foram assinados em cerimônia no Palácio do Planalto, horas após Lula tomar posse no cargo. O novo presidente também empossou, na mesma solenidade, os 37 ministros. Com informações do G1.

Leia mais>Lula assina termo de posse para seu 3º mandato como presidente da República;Veja Discurso no Congresso Nacional

Veja abaixo quais medidas Lula assinou neste domingo:

*Medida provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios e cria novas pastas;

*Medida provisória que recria o Bolsa Família no valor de R$ 600;

*Medida provisória que prorroga a desoneração dos combustíveis por 60 dias;

*Decreto que inicia reestruturação da política de controle de armas;

*Decreto que restabelece medidas de combate ao desmatamento na Amazônia;

*Decreto que restabelece o Fundo Amazônia;

*Decreto revogando norma do governo Jair Bolsonaro que, segundo a nova gestão, “incentivava o garimpo legal na Amazônia”;

*Decreto que, segundo o novo governo, “extingue a segregação e garante inclusão de pessoas com deficiência”;

*Decreto que remove impedimentos estabelecidos na gestão anterior para a participação social na definição de políticas públicas;

*Despacho determinando que a Controladoria-Geral da União (CGU) avalie, em 30 dias, decisões sobre sigilo;

* Proposta para retirar Correios, Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e Petrobras dos estudos do Programa Nacional de Desestatização;

*Despacho determinando que o Ministério do Meio Ambiente proponha, em 45 dias, nova regulamentação para o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/15:29:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...