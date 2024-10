Conta de luz fica mais cara a partir desta terça-feira (1º); entenda

Foto: Reprodução | A bandeira tarifária patamar 2, que foi acionada, é a mais cara no sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A partir desta terça-feira (1º), os brasileiros receberão a conta de luz mais cara. Isto porque entrou em vigor a bandeira tarifária patamar 2 – a mais cara no sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Neste nível, os consumidores irão pagar R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a Aneel, o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 neste mês é devido as previsões de baixa nos reservatórios das hidrelétricas e alta no preço do mercado de energia elétrica em outubro.

Em setembro, pela primeira vez em 3 anos, a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada por conta da baixa no reservatório das hidrelétricas do país com as chuvas no país abaixo da média.

Como funciona o sistema tarifário

As bandeiras tarifárias, cobradas mensalmente na conta de luz dos consumidores dos brasileiros, servem para sinalizar a necessidade de economizar a energia para pagar menos, segundo a Aneel.

Elas são acionadas quando outras fontes de energia não são capazes de atender o consumo de energia elétrica da população no país.

Confira abaixo o que significa a cor de cada bandeira em sua conta de luz.

Bandeira Verde: boas condições de geração

Bandeira Amarela: sinal de alerta

Bandeira Vermelha: condições ruins de geração de energia, custo alto

A Aneel compara o sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, com a variação no preço dos produtos consumidos.

Quando um alimento está mais acessível, ou seja, mais barato, a população compra bastante dele. Porém, se ele fica mais caro, escolhem comprar menos e economizar.

Muitas vezes, é possível substituir o alimento que se tornou inacessível por outro. Porém, o mesmo não é viável com a energia elétrica.

Por isto, as bandeiras tarifárias servem justamente para informar o valor da geração de energia do mês e sinalizar ao consumidor a necessidade de economia.

Quanto será pago a mais na conta de luz

Nas contas de energia recebidas a partir desta terça, os brasileiros pagarão o custo adicional de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, devido à bandeira vermelha patamar 2.

Fonte: CNN Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/13:20:45

