Adidas ou Asics: Descubra Qual é a Melhor Opção para Atividades Físicas!

Foto: Divulgação | Muita gente se pergunta qual marca de calçados é a melhor opção para atividades físicas. Afinal, um dos itens mais importantes para quem pratica exercícios é o tênis, responsável por proteger os pés que, por sua vez, suportam o peso do corpo. Dessa forma, os tênis precisam ser confortáveis, aliviar o impacto e ser resistentes o bastante para durar mesmo com uma rotina de atividades intensa.

Nesse cenário, as marcas Adidas e Asics estão entre as preferidas, pois usam tecnologias de ponta na produção dos calçados e se esforçam para entregar muita qualidade. Apesar de não serem marcas baratas, exatamente devido à qualidade premium, a boa notícia é que é possível usar cupom de desconto para Asics e cupom de desconto Adidas!

Para te ajudar a escolher a melhor marca, que vai facilitar sua rotina de exercícios e ainda durar por muito tempo, trouxemos um guia comparativo completo. Então, leia até o final e aproveite as dicas!

Como a Adidas e a Asics se destacam em termos de conforto e suporte?

A Adidas e a Asics são marcas que se destacam pelo conforto e suporte de seus calçados. A Adidas utiliza a tecnologia BOOST, que oferece um amortecimento responsivo e confortável, ideal para longas caminhadas e corridas. O material BOOST é leve, o que traz um retorno de energia eficiente, além de ajudar a reduzir o impacto nas articulações e evitar dores pós-treino.

A Asics, por sua vez, é conhecida pela tecnologia GEL, que absorve impactos e melhora o conforto durante a corrida. O GEL é colocado em áreas estratégicas do calçado para maximizar a absorção de choque. Além disso, a Asics usa o FlyteFoam, uma espuma leve que oferece suporte e estabilidade, mantendo o calçado leve e confortável.

Quais são as opções de calçados da Adidas e da Asics para corrida?

A Adidas e a Asics oferecem ótimas opções de tênis para corrida, cada uma com suas características próprias. A Adidas tem modelos como o Ultraboost, famoso pelo conforto e retorno de energia, e o Adizero, que é leve e ideal para corridas rápidas. Outro destaque é o Solar Glide, que combina amortecimento e estabilidade, perfeito para longas distâncias.

A Asics, por outro lado, é famosa pelo Gel-Nimbus, que oferece excelente amortecimento e suporte, e o Gel-Kayano, que é ideal para quem precisa de estabilidade extra. O Asics Novablast é outra opção muito popular, conhecido por ser leve e responsivo, ótimo para treinos diários.

Qual a melhor opção para atividades físicas no quesito durabilidade?

A durabilidade dos calçados da Adidas e da Asics é bastante elogiada, mas cada marca tem suas particularidades. A Adidas utiliza materiais de alta qualidade, como o BOOST, que além de confortável, é resistente e mantém suas propriedades por muito tempo. Os modelos da Adidas são conhecidos por suportarem bem o desgaste diário, principalmente em atividades de alto impacto.

Enquanto isso, a Asics é famosa pela tecnologia GEL, que não só oferece excelente amortecimento, mas também contribui para a durabilidade do calçado. A sola de borracha de alta qualidade da Asics proporciona uma boa tração e resistência ao desgaste, mesmo em terrenos difíceis. Além disso, o FlyteFoam, tecnologia exclusiva da marca é leve e durável, mantendo o conforto e a integridade do calçado por mais tempo.

Quais são as melhores opções da Adidas e da Asics para treinos de academia?

Para treinos de academia, tanto a Adidas quanto a Asics oferecem ótimas opções de tênis. A Adidas tem o Adidas FitBounce, que é ideal para levantar peso e treinos funcionais. Isso porque ele tem um cabedal respirável e acolchoado, que traz muito mais conforto e segurança. Outro modelo interessante é o Adidas Run Falcon, que oferece boa estabilidade e é bastante durável.

Já a Asics se destaca com o Asics Gel-Equation 12, que combina amortecimento e estabilidade, perfeito para treinos de musculação e corrida na esteira. O Asics Gel-Excite 8 é outra excelente escolha, conhecido pelo seu custo-benefício e versatilidade, sendo ótimo para diferentes tipos de exercícios.

Ambas as marcas investem em tecnologias que garantem conforto e suporte durante os treinos, ajudando a melhorar o desempenho e prevenir lesões.

Como os preços dos calçados da Adidas e da Asics se comparam?

Os preços dos calçados da Adidas e da Asics variam bastante, dependendo do modelo e das tecnologias que elas usam. Em geral, os tênis da Adidas, como o Ultraboost, podem ser mais caros, chegando a cerca de R$ 1.199,99. Modelos mais acessíveis, como o Adidas Run Falcon, custam em torno de R$ 299,99.

A Asics também oferece uma grande variedade de preços. O Gel-Nimbus, um dos modelos mais avançados, pode custar até R$ 1.199,99, enquanto opções mais econômicas, como o Gel-Excite, estão na faixa de R$ 459,99.

Portanto, as duas marcas têm opções para diferentes orçamentos, mas a Adidas tende a ter uma faixa de preço um pouco mais alta em seus modelos premium. No entanto, tanto a Adidas quanto a Asics oferecem boas promoções e descontos, incluindo cupons para aplicar no checkout, se a compra for online. E isso pode ajudar bastante a encontrar um bom negócio.

Qual marca é a melhor opção para atividades físicas quanto ao custo-benefício?

Quando se trata de custo-benefício para atividades físicas, tanto a Adidas quanto a Asics têm opções interessantes. Como já vimos, a Adidas é uma das queridinhas por seus modelos inovadores, como o Ultraboost, que oferece excelente conforto e durabilidade, mas pode ser um pouco mais caro. No entanto, a Adidas também tem opções mais acessíveis, como o Run Falcon, que combina qualidade e preço mais em conta.

A Asics, por outro lado, é famosa pelo Gel-Nimbus, que é um pouco mais caro, mas oferece um ótimo amortecimento e suporte. Para quem busca algo mais acessível e democrático, o Gel-Excite é uma excelente escolha, já que entrega conforto e durabilidade a um preço justo.

Se você considerar o quanto esses calçados duram, pode enxergar os valores como investimento. Sem contar o conforto e a segurança, tão importantes para quem pratica atividade física.

Conseguiu decidir qual a melhor opção para atividades físicas? Então, coloque as dicas em prática, aproveite as promoções e cupons de desconto e deixe sua rotina de exercícios mais confortável!

Fonte: Alváro Vinicius e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:18:08

