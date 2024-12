Como o marketing dos cassinos se adapta aos mercados locais?

(Foto>Foto de Nathan Trampe na Unsplash) – O marketing não é simplesmente uma questão de posicionar uma marca, ele envolve as pessoas, toca os corações e fala a essência certa para elas. Muitos cassinos em várias partes do mundo chegaram à conclusão de que, para alcançar, eles terão que modificar seus modelos para se adequarem aos padrões locais. Isso requer familiaridade com a cultura, o idioma e outros fatores que influenciam as pessoas. Vamos nos aprofundar em como os cassinos mudam suas técnicas de marketing dependendo dos requisitos dos mercados locais.

Por que o marketing local é importante para os cassinos

Por design, os cassinos têm uma imagem que é parcialmente baseada no entretenimento enquanto você se envolve nos jogos, e essa imagem é impulsionada pelas características da comunidade. O marketing local não é uma opção – é um elemento muito importante para os cassinos que querem alcançar seus stakeholders em um sentido verdadeiro. Os cassinos não são apenas negócios, mas abraçam os costumes e festividades locais e, por meio disso, são automaticamente integrados à sociedade. É sobre a clientela local, os jogadores locais e ser relevante em suas vidas.

Cada mercado é único, e o que pode ser bem-sucedido em um mercado pode não ser aplicável em outro. Afinal, em algum lugar as pessoas preferem caça-níqueis, em outro lugar jogos de mesa, e em alguns lugares elas não conseguem viver sem bingo online. É por isso que, aos olhos da comunidade, os cassinos obedecem aos moradores locais e alteram seu marketing. É uma maneira de dizer que “nós conhecemos você e estamos aqui para oferecer algo que pareça feito sob medida”. Essa abordagem permite que os cassinos preparem anúncios e campanhas promocionais que sejam mais atraentes para as pessoas, estabelecendo relacionamentos mais fortes com a maioria de seus clientes.

Entendendo as preferências locais: Adaptando-se às diferenças culturais

Para abordar com sucesso os mercados locais, os cassinos são obrigados a ajustar suas abordagens de marketing para integrar as diferenças culturais. Abaixo, algumas das estratégias que eles empregam são destacadas:

Promoções: organizar campanhas para feriados locais para atrair jogadores.

Jogos: trazer foco para os jogos populares naquela região.

Idioma: ajustar o idioma e as imagens apresentadas nas promoções para se adequar aos moradores da região.

Essas mudanças permitem que os cassinos se conectem melhor com seus públicos-alvo e evitam que suas estratégias de marketing pareçam estranhas e fora de contexto.

Promoções projetadas com o público local em mente

Os cassinos entendem que o que atrai um jogador em uma área pode não necessariamente funcionar para jogadores em outra. É por isso que eles realizam promoções que são focadas especificamente no público-alvo. Por exemplo, em um país que adora futebol, os cassinos podem oferecer giros grátis durante grandes torneios ou partidas significativas, como campanhas promocionais que coincidem com esses eventos. Com esse toque local, a experiência dos jogadores é mais cativante e pessoal.

Em algumas regiões, os feriados são de grande essência, e os cassinos utilizam essa oportunidade para promover seus produtos realizando promoções semelhantes. Imagine um bônus comemorando Diwali na Índia ou, no Leste Asiático, giros grátis durante o Ano Novo Lunar. Essas estratégias de promoção também aproveitam a cultura local para que os jogadores sintam que o cassino está celebrando uma ocasião com eles. São essas pequenas coisas que fazem um jogador se sentir apreciado e ligado à marca, aumentando a lealdade e o engajamento.

Idioma e comunicação: alcançando jogadores em seu próprio idioma

As pessoas estão mais sintonizadas para se conectar mais rápido quando abordadas em seu idioma. Este é um fato que os cassinos ao redor do mundo entendem e sempre se esforçam para implementar em suas operações. Os jogadores não precisam se esforçar para sentir a essência das marcas, e é exatamente por isso que as estratégias de marketing, sites e até mesmo o serviço de suporte ao cliente são sempre localizados na maioria dos sites de jogos. No entanto, não se trata apenas do idioma. Em vez disso, trata-se da cultura e de como as identidades dos jogadores são integradas ao jogo.

É crucial que o marketing do cassino se comunique efetivamente no idioma adequado para conjuntos específicos de públicos, pois alivia o propósito de apenas branding. Esse marketing é certamente eficaz, pois fornece segurança. Ele promove um sentimento de unidade entre os jogadores. Eles também acham mais fácil se identificar com as marcas dos cassinos, pois incorporam o dialeto local com seus anúncios, permitindo uma conexão emocional mais forte. Ao fazer isso, os cassinos promovem um sentimento de que cada jogador é único e especial.

O papel das celebridades locais nas atividades promocionais de cassinos

Celebridades e influenciadores locais ajudam os cassinos a penetrar em um mercado mais amplo e ganhar credibilidade instantânea. Algumas das abordagens eficazes são:

Anúncio de celebridades: recrutar personalidades locais populares para promover o cassino.

Transmissão de influenciadores: fazer com que influenciadores cubram sua experiência no cassino ao vivo.

Hospedar influenciadores: buscar influenciadores para comercializar eventos on-line e off-line.

Essas parcerias facilitam a promoção de uma marca de cassino porque as pessoas já conhecem e confiam nos rostos do negócio.

Adaptação às regulamentações locais: manter a conformidade durante a promoção

As leis nacionais de jogos de azar não são as mesmas em todos os países e, portanto, os cassinos precisam ser flexíveis para cumpri-las. Isso é especialmente verdadeiro para o marketing local, onde, além da cultura e do idioma, os fatores mais importantes são as leis de jogos de azar do mercado-alvo. Não é apenas um requisito aderir às leis locais; é uma questão de cortesia para com as pessoas e sua cultura.

Por que as campanhas de marketing desses cassinos funcionaram? Porque eles aderiram às regulamentações e leis locais quando aplicável. Por exemplo, em alguns países, campanhas publicitárias podem ter pouco sucesso, então o cassino redireciona sua atenção para marketing comunitário ou de mídia social, ou campanhas de jogo responsável. Dessa forma, eles conseguem entrar em contato com os jogadores sem infringir a lei. Nem é preciso dizer que permanecer dentro das regulamentações coloca a empresa do cassino em uma posição de evitar penalidades e problemas legais. Também aumenta a confiança de todos os jogadores de que o cassino cumpre os estatutos do jogo no país anfitrião.

Como um toque local pode ser benéfico para os lucros no marketing de cassino

A abordagem local, portanto, ajuda o cassino a estabelecer um relacionamento mais próximo, senão íntimo, com seus jogadores, que entendem que estão recebendo algo especial. Ao se esforçar para criar um nicho para si mesmos por meio dessas diferenças, bem como abordar essas diferenças personalizando promoções, os cassinos exploram um senso de lealdade que é crucial para o sucesso. Dado o fato de que no mundo de hoje tudo gira em torno da conexão, o marketing local é perfeito para se posicionar acima dos concorrentes.

