Eleições 2024: Conversa vazada expõe esquema de compra de votos para Rafael Ribeiro em Parauapebas | PA

Dênis Assunção e Rafael Ribeiro, da esquerda para a direita | Foto: Reprodução

Secretário de Darci, Dênis Assunção, cita em diálogo com empresário a intenção de mobilizar 50 mil pessoas para atuar como “bocas de urna” do candidato de situação no dia 6/10.

Circula nas redes sociais de Parauapebas, um dos municípios mais ricos do país, localizado a 700 km de Belém, um áudio atribuído ao secretário de Governo da Prefeitura, Dênis Assunção. Na gravação, que seria uma conversa telefônica entre o secretário e um empresário não identificado, há menção a um possível esquema de corrupção envolvendo a campanha do candidato a prefeito Rafael Ribeiro, apoiado pelo atual prefeito Darci Lermen. Com informações do site Opinião em Pauta.

No conteúdo do áudio, a voz atribuída ao secretário de Governo descreve uma estratégia para coordenar a campanha de Rafael Ribeiro, mencionando a intenção de mobilizar 50 mil pessoas para atuar como “bocas de urna” no dia da eleição. O objetivo seria garantir a vitória do candidato apoiado pelo prefeito.

A gravação também sugere que uma empresa de tecnologia, fornecedora da Prefeitura de Parauapebas, teria se comprometido a repassar R$ 4 milhões à coordenação da campanha para cobrir os custos da contratação dessas pessoas. Segundo a voz atribuída a Dênis Assunção, o valor seria proveniente de um pagamento substancial que a empresa ainda teria a receber da prefeitura, e parte desse montante seria direcionado à campanha eleitoral.

Além de Dênis Assunção, o nome de Pablo Oliveira, da Secretaria de Segurança Institucional do município, também é citado na conversa como supostamente envolvido no esquema.

O portal evita emitir qualquer juízo de valor sobre o caso, limitando-se a relatar os fatos e a repercussão do áudio, que surgiu às vésperas da eleição de 6 de outubro. A veracidade do conteúdo, assim como o envolvimento dos citados, deverá ser investigada pela Justiça Eleitoral com o auxílio do Ministério Público.

Veja abaixo:

