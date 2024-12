WhatsApp caiu? Sim, Instagram e Facebook também. Usuários reclamam de instabilidade nesta quarta

🚨AGORA: Além do WhatsApp, Instagram e Facebook também estão fora do ar. pic.twitter.com/Ba8I1zoKYA

as pessoas entrando no twitter para conferir se o whatsapp caiu mesmo pic.twitter.com/lVfbLk59Ou

Em dias com a operação estável, o número médio de registros de problemas com o app é de seis notificações.

O aplicativo de mensagens WhatsApp, da Meta (ex-Facebook), apresenta instabilidade nesta quarta (11), conforme relatos de usuários do aplicativo nas redes sociais. Às 15h (de Brasília), o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, apontava um pico de mais de 60 mil notificações de problemas com a plataforma.

You May Also Like