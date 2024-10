Eleições 2024: Vereador é preso por compra de votos no oeste do Pará

Arte: Comunicação/MPF | Entre as pessoas presas, está a esposa do vereador, que é servidora do órgão onde estaria ocorrendo a suposta compra de votos.

Preso no fim da manhã de segunda-feira (30/09) juntamente outras 10 pessoas, por suspeita de compra de votos dentro da sede de um órgão público estadual em Óbidos, oeste do Pará, um vereador do PSD, pode ser solto nesta terça (01) mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de 15 salários mínimos, pouco mais de R$ 21 mil.

Entre as pessoas presas, está a esposa do vereador, que é servidora do órgão onde estaria ocorrendo a suposta compra de votos.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar após pedido de apoio feito pelo promotor eleitoral Bruno Fernandes.

No local, foi apreendida uma adolescente e um caderno com anotações contendo números de seções eleitorais, nomes de pessoas e valores pagos, e outros que ainda seriam pagos. Após apresentação na delegacia, a adolescente apreendida por ato infracional análogo ao crime de compra de votos foi ouvida e em seguida liberada.

Os pagamentos, segundo informações repassadas pelo promotor eleitoral à Polícia Militar, estariam sendo feitos pela esposa do vereador.

Ao g1, o delegado Victor Cohen falou sobre o arbitramento de fiança para o vereador e outras 10 pessoas. “Onze pessoas permaneceram presas. Foi feito o ato de prisão em flagrante pelo crime do artigo 299 do código eleitoral, onde após a lavratura do flagrante, foi arbitrada uma fiança, porque o tipo penal comporta o arbitramento da fiança, e eles estão aguardando esse pagamento. Após esse pagamento, elas serão postos de liberdade. Caso não seja feito o pagamento em tempo oportuno, será comunicada a autoridade judiciária do flagrante realizado e eles serão encaminhados à audiência de custódia nas próximas horas”.

Para o vereador e a esposa dele, foi arbitrada fiança no valor de 15 salários mínimos, para cada um. Já para as outras 9 pessoas presas, a fiança é de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412.

