Pesquisa revela o tamanho “perfeito” de pênis para as mulheres

(Foto: Reprodução) – Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, há um tamanho ideal de pênis para as mulheres; descubra qual é

Uma nova pesquisa apontou que, ao contrário do que prega o ditado popular, o tamanho do pênis importa, sim, na hora de agradar uma mulher na cama. Realizada com 1.387 mulheres, ela apontou, inclusive, qual é o tamanho “perfeito” para elas.

Realizado pelo site de saúde sexual americano Bad Girls Bible, o levantamento revelou que mais de dois terços das mulheres não ficariam totalmente satisfeitas se o pênis do parceiro tivesse menos de 10 centímetros. Constataram, ainda, que 91,2% das mulheres dizem que o tamanho é importante para a satisfação sexual, sendo que certos tamanhos de pênis foram considerados muito pequenos para elas.

Com base na pesquisa, o tamanho dos sonhos das mulheres é 18,3 centímetros.

E não é só na hora da “safadeza” que esse quesito faz a diferença: 43,6% das mulheres dizem que o tamanho do pênis importa na hora de decidir namorar alguém, enquanto 40,2% das mulheres consideraram até mesmo trair um parceiro com um pênis pequeno.

As mulheres não gostam de pênis muito grandes

Apesar de os pênis pequenos não serem muito satisfatórios, aqueles grandes demais não resolvem todos os problemas. Isso porque 83,4% das mulheres acham alguns pênis grandes demais para serem satisfatórios. Além disso, 56,6% das mulheres dizem que um parceiro que tem um pênis muito grande pode contribuir para o fim do relacionamento.

Além disso, apenas 61,5% das mulheres consideram o sexo com um parceiro bem dotado satisfatório e 81,5% das mulheres citaram a dor como a principal causa de sexo insatisfatório com pênis grande.

A pesquisa

Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos, com uma média de idade de 42 anos. Após esse processo de filtragem, foram ouvidas um total de 1.387 entrevistadas, de diferentes orientações sexuais.

