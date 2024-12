Internet chega à casa de 77% da população paraense, diz IBGE

Foto: Reprodução | Os municípios paraenses com maior proporção de domicílios conectados são: Canaã dos Carajás (93,16%), Parauapebas (91,49%), Redenção(89,94%) e Xinguara (88,76%).

De acordo com os dados mais recentes do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 77,63% dos domicílios no Pará têm acesso à internet, o que coloca o estado como o terceiro com o menor índice de conectividade no Brasil, apenas à frente de Acre (74,79%) e Maranhão (77,09%). Entre os estados com maior acesso à internet, Distrito Federal lidera com 94,73%, seguido por Santa Catarina (92,54%) e São Paulo (90,71%).

Conectividade no Pará: Municípios em Destaque

Os municípios paraenses com maior proporção de domicílios conectados são: Canaã dos Carajás (93,16%), Parauapebas (91,49%), Redenção(89,94%) e Xinguara (88,76%). Na Região Metropolitana de Belém, as cidades de Ananindeua (88,54%) e Belém (87,4%) também se destacam pela alta conectividade.

No entanto, Breves, no Pará, registra a menor taxa de acesso à internet entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, com apenas 51,1%de cobertura.

Acesso a Máquinas de Lavar Roupas no Pará

Em relação ao acesso a máquinas de lavar roupas, o Pará ocupa a quarta posição entre os estados com menor índice de cobertura, com apenas 36,15% dos domicílios equipados. Os estados com maior proporção de domicílios com máquina de lavar são Santa Catarina (92,83%), Rio Grande do Sul (87,48%) e São Paulo(86,74%).

Dentre os municípios paraenses, Novo Progresso (68%), Trairão (60,73%) e Belém (55,04%) possuem os maiores índices de presença desse bem. Em contraste, cidades como Anajás(7,41%), Cachoeira do Piriá (7,74%), Santa Luzia do Pará (9,99%) e Aurora do Pará (10,52%) apresentam as menores proporções.

Propriedade e Ocupação dos Domicílios no Pará

No que diz respeito à condição de ocupação, 77% dos domicílios particulares permanentes no Parásão próprios, embora esse número tenha diminuído desde 2010, quando a proporção era de 79%. O número de domicílios alugados, por sua vez, aumentou de 13% em 2010 para 15%em 2022.

A faixa etária mais representativa entre os moradores de domicílios próprios é a de 70 anos ou mais, com 91,5% de residência própria, enquanto a maior concentração de pessoas em imóveis alugados está na faixa etária de 25 a 29 anos, com 18,7% dos habitantes dessa faixa vivendo em imóveis alugados.

Cametá se destacou como o município com mais de 100 mil habitantes no Brasil com a maior proporção de moradores em domicílios próprios, atingindo 91,9%.

Cômodos e Número de Moradores por Domicílio

Em relação ao número de cômodos, 21% dos domicílios paraensespossuem até três cômodos. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Breves registra a maior proporção, com 41,8% da população vivendo em moradias com três cômodos ou menos.

Quanto ao número de moradores por dormitório, 16% dos domicílios(390.711 unidades) no Pará possuem de dois a três moradores por dormitório. Além disso, 7,26% (177.334) dos domicílios têm mais de três pessoas compartilhando o mesmo espaço. Os municípios com as maiores proporções de moradores por dormitório são Bagre (37,45%), Melgaço (32,3%), Portel (31,82%) e Jacareacanga (27,39%).

Esses dados do Censo Demográfico 2022 mostram as desigualdades regionais no Pará e refletem a necessidade de políticas públicas para melhorar o acesso à internet e à infraestrutura domiciliar em diversas áreas do estado.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/14:39:00

