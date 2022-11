Copa do Mundo de 2022: Brasil terá time 100% reserva diante de Camarões na sexta-feira (2)

Tite mandará a campo time reserva para enfrentar Camarões. (Foto:Reprodução)

Com a decisão de poupar os titulares, Tite deve começar a montar a equipe no treino desta quarta-feira (30)

A comissão técnica da Seleção Brasileira já informou aos jogadores que escalará um time reserva diante de Camarões, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2022. Com a decisão de poupar os titulares, Tite deve começar a montar a equipe no treino de quarta-feira (30).

De acordo com a comissão, os titulares serão poupados para que a equipe recupere a melhor forma física, visando a partida de oitavas de final, que ocorre na segunda-feira (5), contra o segundo colocado do Grupo H. Tite já não tem à disposição Neymar e Danilo, ambos com problema no tornozelo, e Alex Sandro, com uma lesão muscular no quadril, e ainda há outros jogadores que passaram por quadro febril ou de mal-estar na última semana.

Possibilidades de mudanças

A tendência é que a linha defensiva não tenha surpresas com Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. O lateral-direito, por sinal, se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil em Copas.

No meio de campo, Fabinho, que ainda não foi utilizado, e Bruno Guimarães são os favoritos, restando seis nomes para o quarteto ofensivo. Tirando como exemplo as escolhas diante de Sérvia e Suíça, Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli têm boas chances. As outras duas opções são Pedro e Éverton Ribeiro.

Um provável time teria: Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo, Gabriel Jesus e Martinelli.

Data e horário do jogo Brasil x Camarões

Brasil e Camarões se enfrentam nesta sexta-feira (2), no estádio Lusail, às 16h, pela terceira rodada do Grupo G. A Seleção, já classificada, precisa apenas de um empate diante dos africanos para confirmar a liderança da chave. (Com informações de Caio Maia).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/08:48:24

