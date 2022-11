Falsa taróloga brasileira aplica golpe em jogador de futebol argentino e acaba presa

(Foto:Reprodução: Divisão Antifraude da Polícia Federal Argentina).

O atleta argentino teria perdido mais R$ 375 mil após acreditar na promessa de receber “limpeza espiritual” e destravamento da vida amorosa, profissional ou espiritual.

Uma brasileira chamada Monique Atanazio foi presa na Argentina após ser acusada de aplicar golpes milionários se apresentando como taróloga. A criminosa teria enganado centenas de pessoas com a promessa de “destravar” a vida amorosa, profissional ou espiritual.

A investigação começou após um jogador de futebol argentino procurar as autoridades e contar ter perdido US$ 70 mil (cerca de R$ 370 mil na cotação atual) devido a mulher prometer uma “limpeza contra más energias”.

De acordo com a Divisão Antifraude da Polícia Federal Argentina, Monique foi presa na última segunda-feira (29). Segundo informações na mídia local, o atleta argentino procurou a polícia após ter sido enganado. Ele relatou que enviou o dinheiro para a falsa taróloga e ela sumiu sem realizar o suposto trabalho.

Após analisar as câmeras de segurança da região onde Monique atuava como taróloga, os investigadores flagraram o momento em que ela deixou a casa na companhia do namorado, em um carro de alto padrão. Então as buscas pelo casal tiveram início, em três endereços diferentes em Buenos Aires.

Nos três locais, os policiais encontraram vários documentos pessoais, um telefone celular, as chaves de um carro de luxo, cartões de apresentação da falsa taróloga e dinheiro em espécie, com notas de pesos e de reais.

A mulher que alugava a casa para Monique e o namorado informou que eles tinham ido embora alguns dias antes, mas deixaram os pertences para trás. Em um dos imóveis do casal, os policiais encontraram documentos do companheiro da suspeita, mas sem sinal dos dois.

A brasileira foi surpreendida e presa no terceiro endereço, quando chegava em casa. No local, foram apreendidos dois carros, um BMW com placa brasileira e um BMW 135I com placa argentina. Monique e os bens apreendidos em sua casa devem ser levados até Santa Fé, onde o jogador de futebol registrou a denúncia contra ela. (Com informações de Maiza Santos).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/10:42:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...