Copa Sul-Americana: Nos pênaltis, Corinthians elimina Bragantino e vai às quartas de final

Foto: Reprodução | O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (20), o Timão perdeu para Red Bull Bragantino por 2 a 1 no tempo normal, mas garantiu a classificação para a próxima fase do torneio continental nos pênaltis.

Depois de ganhar a ida por 2 a 1, mesmo jogando fora de casa, o time treinado por Ramón Díaz voltou a fazer um bom primeiro tempo e saiu ganhando. Na segunda etapa, o time visitante passou a dominar o jogo e conseguiu a virada, mas nos pênalits Hugo Souza voltou a brilhar, pegou três cobranças seguidas e deu a classificação ao Timão.

Classificado, o Corinthians agora aguarda o vencedor do confronto entre Rosario Central e Fortaleza. No jogo de ida, na Argentina, os times empataram por 1 a 1.

Mesmo com a vantagem obtida no jogo de ida, o Corinthians foi quem dominou a primeira etapa. Com uma escalação diferente e com Garro e Coronado juntos, o time de Ramón Díaz encaixou ataques e criou boas chances de gols.

Na primeira chance, Matheus Bidu quase fez um golaço. Após jogada rápida, Fagner cruzou e o camisa 21 bateu de primeira, mas Fabrício fez grande defesa impedindo o gol.

Aos 23 minutos, o gol saiu. Rodrigo Garro recebeu na intermediária com espaço. O camisa 10 chutou de longe e contou com desvio no meio do caminho para fazer o gol do Timão.

Após o gol, o Timão teve boas chances em contra-ataques rápidos e em triangulações entre Garro e Coronado, mas não conseguiu aumentar o placar.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino mudou de postura, passou a atacar mais e assustou a defesa do Corinthians. Primeiro com Jadsom, que chutou perto do gol de Hugo Souza, depois em bombardeio com Borbas e Sasha, que viram o goleiro do Timão fazer outras boas defesas.

Depois de tanto tentar, o gol do Red Bull Bragantino saiu aos 27 minutos. Eduardo Sasha aprovitou rebote e bateu, livre, da entrada da área para empatar o jogo.

E a pressão não parou com o empate. Quatro minutos depois, Luan Cãndido aproveitou escanteio, subiu mais alto que a zaga e cabeceou para o fundo do gol.

Nos pênaltis, Hugo Souza voltou a brilhar. O camisa 1 do Corinthians fez três defesas seguidas, em cobranças de Gustavo Neves, Douglas Mendez e Guilherme, e garantiu a classificação ao Timão.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a entrar em campo no final de semana, em jogos válidos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No domingo (25), Corinthians encara o Fortaleza. A partida acontece na Arena Castelão e a bola rola às 16h (de Brasília).

No mesmo dia, só que mais tarde, às 20h, o Red Bull Bragantino visita o Flamengo, no Maracanã.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2024/08:45:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...