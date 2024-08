Homem é agredido e assassinado a facadas em bar em Novo Repartimento; vídeo

Foto: Reprodução | O crime aconteceu na madrugada de domingo (18).

Um homem foi morto a facadas em um bar em Novo Repartimento, região sudeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada de domingo (18), e foi registrado pelas câmeras de circuito de vigilância do estabelecimento. A polícia procura os suspeitos.

No vídeo é possível ver um grupo jogando bilhar, enquanto outros três homens aparecem sentados ao lado do bar, no canto esquerdo da imagem. O relógio marca 02h53 da manhã quando um homem de camisa listrada aparece na imagem, ele atravessa o salão e vai em direção à porta do banheiro, onde fica por alguns segundos, em seguida, ele sai segurando uma faca e vai em direção ao homem de camisa branca que está sentado ao lado do bar.

A ação é rápida e não é possível perceber se a vítima é atingida, mas a reação do homem alvo do criminoso impressiona. Ele segura a mão do suspeito, e os dois começam uma luta corporal. A vítima tenta tirar a faca das mãos do suspeito, enquanto as pessoas que estavam no local começam a gritar.

Enquanto os homens estão no chão, e a vítima tenta arrancar a faca das mãos do suspeito, um homem de camisa branca surge segurando um objeto. Não é possível dizer se ele carrega uma faca, mas o homem vai em direção à vítima e os dois tentam arrancar a faca.

Nesse momento, dois homens surgem e tentam agredir a vítima com cadeiras do bar, e um terceiro suspeito aparece armado, mas acaba contido. A luta corporal continua, a vítima não consegue arrancar a faca das mãos do suspeito, e ainda é atingida pelo menos três vezes com uma cadeira.

A confusão no local é generalizada. O homem armado com um revólver agarra o braço da vítima, enquanto o agressor que segurava a faca agarra a perna da vítima. Nesse momento o homem saca a arma, o grupo se afasta, as mulheres que estavam no bar gritam, ferida, a vítima está toda ensanguentada, e segue agarrada pelos suspeitos e é levada para fora do bar.

O vídeo acaba no momento em que o grupo sai arrastando a vítima. Ferido no peito. César Silva Pinheiro não resistiu e morreu. A motivação do crime ainda é um mistério, para a polícia, César foi morto por um dos homens que estava no bar e o atacou com a faca, e contou com a ajuda de pelo menos outros três suspeitos, que já foram identificados.

As imagens do circuito de vigilância do bar ajudaram a polícia a identificar os suspeitos, os quatro seguem foragidos. Informações que possam ajudar a polícia na localização, podem ser repassadas de forma anônima através dos números 181 e 190.

