Grêmio vence Inter no Beira-Rio e se aproxima da final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio venceu o Internacional pelo placar de 3 a 0, neste sábado, no Beira-Rio, em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Elias Manoel, Bitello e Diego Souza marcaram os gols da vitória do Imortal.

Com a vitória, o Grêmio entra em campo na próxima quarta-feira com uma grande vantagem, quando recebe o Colorado na Arena para o jogo de volta da semi do Gaúchão. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: Lucas Ubel/assessoria).

Já o Internacional, por sua vez, saiu de campo pressionado após sofrer uma derrota expressiva em casa. Agora, terá que lutar para reverter a situação jogando fora de casa.

O jogo – apesar da partida ter sido disputada no Beira-Rio, foi o Grêmio que começou o duelo com uma imposição. O Imortal dominou o rival e pressionou com os ataques.

A estratégia deu resultado, e logo aos 10 minutos da primeira etapa, o atacante Elias Manoel invadiu a área e chutou no canto do goleiro Daniel para abrir o placar.

Sem tempo para reação, o Inter viu o Grêmio ampliar a diferença pouco tempo depois. Aos 23 minutos da primeira etapa, Cuesta errou a saída de bola e deu de graça para Bitello. O garoto gremista arriscou de longe e marcou o segundo do time.

Com a vantagem no placar, o time comandado por Roger Machado administrava a vitória, enquanto via o mandante errar muitos passes e esbarrar na dificuldade de criar jogadas.

O Inter desceu para o intervalo sob vaias da torcida. Quando as equipes retornaram para o segundo tempo, a postura do time da casa foi mantida. O Grêmio, por sua vez, teve mais chances de ampliar.

Para piorar a situação colorada, o lateral Paulo Victor deixou o pé em Campaz e foi expulso, aos 16 minutos do segundo tempo.

Alguns minutos depois, Elias invadiu a área, dividiu com o goleiro Daniel e foi derrubado. Após a marcação do pênalti, Diego Souza converteu e ampliou para decretar o triunfo gremista.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/08:35:41

