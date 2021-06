Corinthians não faz gol e é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-GO

(Foto:Reprodução) – O Corinthians não conseguiu os gols de que precisava e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, depois de um empate por 0 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

A vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, há uma semana, garantiu o Dragão nas oitavas de final do torneio. Agora, um sorteio vai definir os próximos confrontos.

Com Bruno Méndez na vaga de Fagner, suspenso, o Corinthians também teve Piton no lugar de Fábio Santos entre os titulares. No mais, Sylvinho apostou na equipe que venceu o América no último domingo.

O resultado foi um primeiro tempo em que a equipe pouco conseguiu criar jogadas de perigo. O Atlético-GO, mais uma vez, se defendeu bem.

Tudo poderia ter sido diferente se o árbitro tivesse visto um revide de Willian Maranhão em Gabriel. O lance, que poderia render pênalti aos corintianos e expulsão do adversário, foi ignorado por Caio Max Augusto Vieira.

Na etapa final, Mosquito perdeu uma chance cara a cara com Fernando Miguel. Sylvinho, então, colocou Vital, Adson e Jô, e foi para a pressão. Léo Natel e Ramiro também entraram, mas, não teve jeito.

O Corinthians não sofreu atrás, mas também não conseguiu furar a retranca do Dragão. Assim, deu adeus à Copa do Brasil.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrentará o Palmeiras, às 19 horas, no Allianz Parque. O Atlético-GO vai visitar o Cuiabá, às 20 horas de segunda-feira. Ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

