Padre que atuou em Novo Progresso, morre de Câncer no Rio Grande do Sul

O sepultamento está programado para final da tarde desta quinta-feira 10 de junho no cemitério Católico de Boavista na cidade de Arroio do Meio (RS).

Padre que atuou em Novo Progresso na Paroquia Santa Luzia nos anos 90, tratava de câncer, conforme a nota de falecimento veio óbito na noite desta quarta-feira (9) o corpo está sendo velado na Igreja da cidade de Capitão (RS), depois disto será velado na Igreja matriz de Arroio do Meio |(RS) das 12 horas as 15 horas onde haverá missa de corpo presente.

(Foto:Reprodução)- O padre Silvério Schneider, 80 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (9/6). Ele estava internado em um hospital na cidade de Nova Bréscia cidade do estado do Rio Grande do Sul.

