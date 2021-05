Com um a menos, Flamengo empata com a LDU e garante classificação na Libertadores

O Flamengo sofreu, mas empatou por 2 a 2 com a LDU-EQU nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 11 pontos e conquistou a vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores.

Já os equatorianos, com cinco, está eliminada da competição.

O Flamengo atuou em grande parte dos 90 minutos, pois Willian Arão foi expulso após falta dura em Amarilla. Mesmo assim, os rubro-negros abriram o placar com Pedro, mas sofreram o empate em seguida da LDU, com Guerra. Na etapa final, os equatorianos chegaram a virada com Julio. Só que Gustavo Henrique igualou o marcados nos minutos finais para decretar o avanço dos donos do casa para as oitavas de final.

Na última rodada do grupo, o Flamengo recebe o Vélez, no Maracanã. Já a LDU duela contra o La Calera, em Quito. As duas partidas serão na próxima quinta-feira.

O jogo – O duelo começou movimentado, com as duas equipes desperdiçando boa oportunidade nos primeiros minutos. A LDU chegou primeiro, em chute de Amarilla. Em seguida, Gerson foi lançado na área e acertou a trave.

Os dois times disputavam as jogadas de forma ríspida. Só que aos 15 minutos, Willian Arão levantou o pé muito alto em disputa de bola e acertou a cabeçada de Amarilla. O árbitro mostrou o cartão vermelho e expulsou o volante rubro-negro, que comemorava a marca de 300 jogos pelo clube.

Depois disso, o ritmo da partida diminuiu. Mesmo com um homem a menos, o Flamengo manteve o domínio da posse de bola. Os rubro-negros aproveitaram lance na área para abrir o placar aos 31 minutos. Pedro levou a melhor sobre a marcação, e chutou para a rede.

Só que a LDU não sentiu o revés e conseguiu o empate aos 34 minutos. Após escanteio, Guerra subiu mais que a zaga e cabeceou para a rede.

O empate animou os visitantes, que passaram a dominar o jogo. A LDU quase virou aos 43 minutos, quando Gerson perdeu a bola e viu Amarilla ser lançado, mas finalizar pela linha de fundo. Sò que o Flamengo respondeu em seguida. Após boa troca de passes, Léo Pereira chutou para boa defesa de Gabbarini. Assim, o jogo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou atento e quase marcou aos três minutos. Bruno Henrique tentou cruzar e quase acertou o gol. O goleiro Gabbarini precisou voar para espalmar a bola.

Só que a LDU melhorou e chegou a virada aos 14 minutos. Após cruzamento, Amarilla escorou para Julio, que passou por Bruno Viana e chutou forte para a rede.

O revés obrigou o Flamengo a buscar mais o ataque. Tanto que os rubro-negros quase empataram aos 24 minutos, em chute de Matheuzinho.

De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao empate aos 41 minutos. Após falta cobrada na área, Gustavo Henrique cabeceou para o gol e decretou a classificação rubro-negra para as oitavas de final da Libertadores.

