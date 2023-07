Corinthians perde do RB Bragantino e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

O Corinthians perdeu a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Neo Química Arena. O Timão foi superado pelo RB Bragantino por 1 a 0, gol marcado por Eduardo Sasha. Com a derrota – a primeira em Itaquera- a equipe pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Para isso acontecer, ainda no domingo, o Cuiabá precisa vencer o Santos, às 18h30 (de Brasília), em casa, e o Vasco tirar uma diferença no saldo de gols (-6 vs -10), contra o Botafogo, às 16h, na condição de visitante. Caso apenas um desses resultados aconteça, a torcida corintiana terá que secar o Goiás, que entra em campo nessa segunda-feira, às 20h, como mandante, frente ao Coritiba.

Agora, os comandados de Vanderlei Luxemburgo focam na disputa da Copa do Brasil, em que enfrentam o América-MG, na ida das quartas de final, às 21h30, na Arena Independência. Pela liga nacional, o Alvinegro paulista tem como próximo adversário o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão.

Já o RB Bragantino volta a jogar apenas no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, para encarar o Atlético-MG. Os comandados de Pedro Caixinha pularam para a quarta posição, mas ainda podem ser ultrapassados na rodada.

O RB Bragantino foi o primeiro a levar perigo, com Thiago Borbas cabeceando para fora. O Corinthians teve duas oportunidades de abrir o placar. Maycon ganhou a disputa e finalizou para defesa de Cleiton. No lance seguinte, Ruan Oliveira invadiu a área e chutou colocado, com perigo.

Aos 16 minutos da primeira etapa, Juninho Capixaba lançou para o atacante uruguaio, que escorou de peito para Eric Ramires. O meia serviu Eduardo Sasha, que apenas teve o trabalho de completar para o fundo do gol.

No restante do primeiro tempo, os comandados de Pedro Caixinha controlaram a partida por meio da posse de bola. Ao passo que o Timão tinha dificuldades em se impor sob os seus domínios e voltou a assustar apenas uma vez, em finalização de Guilherme Biro. Na sequência, Thiago Borbas chutou e Cássio jogou para escanteio.

Logo no começo da segunda etapa, o RB Bragantino quase aumentou a vantagem. Após disputa na defesa corintiana, Fagner acertou a trave. Posteriormente, o Corinthians teve uma grande oportunidade de igualar o marcador. O atacante Yuri Alberto, após cobrança de escanteio, cabeceou para fora.

Com as substituições de Luxemburgo, o Timão cresceu no jogo. Após cruzamento de Matheus Araújo, Felipe Augusto completou para fora. No lance seguinte, o atacante recebeu de Róger Guedes e mandou para fora. Aos 24 minutos, o camisa 10 foi acionado, mas chutou fraco.

O RB Bragantino, por sua vez, caiu de rendimento no segundo tempo e passou a focar em administrar a partida. No final da partida, Wesley cortou para o meio, mas finalizou para defesa de Cleiton. Assim, mesmo com o apoio da torcida, o Corinthians não reagiu e amargou nova derrota.

Fonte Gazeta Esportiva (foto: Ari Ferreira/assessoria)

