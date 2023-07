Sem Luís Castro, Botafogo vence Vasco e mantém vantagem na ponta do Brasileiro

O Botafogo novamente mostrou força no Nilton Santos e venceu por 2 a 0 o Vasco, neste domingo. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 33 pontos e mantiveram a boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já os cruzmaltinos seguem com apenas nove, na zona de rebaixamento.

Comandado interinamente por Claúdio Caçapa, o Botafogo fez seu primeiro jogo desde a saída de Luís Castro para o futebol árabe. Do outro lado, o Vasco também foi comandado por um interino, no caso Willian Batista.

O Botafogo foi superior durante os 90 minutos, mas só marcou no segundo tempo, com Luís Henrique e Carlos Alberto. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo. No dia anterior, o Vasco recebe o Cruzeiro, em São Januário.

O Botafogo começou a partida tendo mais posse de bola, mas parando na marcação do Vasco. Os cruzmaltinos chegaram em chute de longe de Zé Gabriel. Já os alvinegros responderam em cabeceio de Tiquinho Soares que parou em grande defesa de Léo Jardim.

O lance animou o Botafogo, que passou a chegar ao ataque com mais intensidade. Adryelson aproveitou cruzamento, mas cabeceou na rede pelo lado de fora.

Depois disso, o clássico ficou mais concentrado entre as intermediárias. O Botafogo só voltou a assustar nos minutos finais. Junior Santos aproveitou escanteio e cabeceou com perigo. Já nos acréscimos, Tiquinhos Soares tentou de bicicleta e viu a bola ir perto do gol. Assim, o confronto seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco conseguiu segurar a bola no ataque nos primeiros minutos. No entanto, o Botafogo logo passou a dominar o clássico. Os alvinegros abriram o placar aos oito minutos. Luís Henrique tabelou com Tiquinho Soares e finalizou entre as pernas de Léo Jardim.

Vasco foi obrigado a avançar após o revés. No entanto, os cruzmaltinos sofriam com os erros de passe. O Botafogo começou a aproveitar os espaços e quase ampliar em chute de Marlon Freitas.

Os visitantes desperdiçaram chance incrível aos 24 minutos. Alex Teixeira roubou a bola de Adryelson, entrou na área, mas chutou em cima de Lucas Perri. O Botafogo respondeu em cabeceio de Junior Santos que parou em grande defesa de Léo Jardim.

Na parte final, o clássico ficou mais tenso. O Vasco partiu para o ataque em busca do empate. No entanto, os cruzmaltinos pouco ameaçaram o gol de Lucas Perri. O Botafogo recuou, mas decretou a vitória nos acréscimos, com Carlos Alberto.

Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/assessoria)

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/08:16:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

