Corinthians perde para o Argentinos Juniors pela Libertadores, e Lázaro vê pressão crescer

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, em plena Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Montiel marcou o único gol da partida. Após o apito final, a torcida vaiou o time de Fernando Lázaro e protestou. “Que saudade quando o Corinthians jogava com vontade”, cantaram.

Com o resultado, o Timão caiu para a segunda colocação do grupo E do torneio, com três pontos. Já a equipe argentina pulou para a liderança, com seis. Independiente del Valle, com três, e Liverpool-URU, com zero, aparecem em terceiro e quarto, respectivamente.

A derrota ainda faz a pressão em cima de Fernando Lázaro subir. A bronca dos torcedores alvinegros começou a crescer após a derrota de 2 a 0 para o Remo-PA, pela Copa do Brasil. No último domingo, o clube até venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, mas a atuação não agradou.

O Corinthians volta as suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O time encara o Goiás no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada do torneio. Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 2 de maio, contra o Independiente Del Valle, em Itaquera.

O jogo – Atuando com o apoio de sua torcida, os mandantes até tentaram partir para cima no começo do primeiro tempo, mas quem acabou assustando pela primeira vez foram os visitantes. Com sete minutos, Verón roubou a bola de Fábio Santos e levantou para Ávalos, que cabeceou no travessão.

Já aos 12, nada impediu o gol dos argentinos. Montiel fez linda jogada individual pela esquerda, invadiu a área e cruzou na medida para Cabrera, que apareceu livre na marca do pênalti para testar para o fundo da meta.

O Timão respondeu aos 18 minutos. Róger Guedes foi acionado na ponta esquerda e passou para Yuri Alberto, que entregou para Fábio Santos. O lateral saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu finalizar. Na sequência, Fausto Vera pegou a sobra na entrada da área e bateu com muito perigo à esquerda da meta.

Já aos 41, Róger Guedes cobrou falta com veneno e parou em Lanzillotta. Instantes depois, Giuliano fez boa jogada individual pela esquerda e tocou para Fábio Santos, que soltou uma pancada para mais uma defesa do goleiro.

Na volta do intervalo, o Argentinos Juniors seguiu melhor. Com três minutos, Ávalos recebeu ótimo lançamento, ganhou de Gil e Balbuena e tocou entre as pernas de Cássio para ampliar. O tento, no entanto, foi anulado devido a um toque de mão do atacante. Na saída de bola, Du Queiroz perdeu a bola e Verón tirar tinta da trave em arremate de longe.

A partir de então, o Corinthians até tentou esboçar uma pressão em busca do gol de empate, mas o time teve dificuldade para construir jogadas de perigo. Com isso, a equipe de Fernando Lázaro abusou dos cruzamentos, que não surtiram efeito.

Do outro lado, os visitantes passaram a apostar nos contra-ataques. Com 27 minutos, Redondo partiu em velocidade pelo meio e finalizou cruzado para a defesa de Cássio.

O Alvinegro, por sua vez, voltou ao ataque aos 34. Roni cruzou da intermediária, e Yuri Alberto cabeceou por cima. Já aos 39, Fausto Vera teve uma chance de ouro de marcar. Após levantamento na área, Lanzillotta saiu mal do gol ao tentar afastar e deixou nos pés do meia, que bateu para fora.

A oportunidade animou os mandantes, que intensificaram a pressão. Com 41 minutos, Róger Guedes dominou no peito na entrada da área e arrematou rasteiro à direita da meta. No lance seguinte, o atacante recebeu bom passe de Yuri Alberto e chutou firme. No meio do caminho, no entanto, a zaga cortou.

Nos acréscimos, Paulinho ainda teve a última chance de marcar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Paulinho. Sozinho na área, o volante finalizou pelo lado. Com isso, a partida terminou com a vitória dos argentinos na Neo Química Arena.

