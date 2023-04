Medo e insegurança para evitar o pânico, escolas cancelam aulas nesta quinta-feira,20

(Foto: Ilustrativa) – Após recentes ataques em escolas no Brasil, o medo e insegurança chega até a rede pública de Novo Progresso-PA.

Temendo o tempo todo, o medo de ataques faz colégios cancelar aulas nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023 em diversos municípios Brasileiros.

Em Novo Progresso, não haverá aula nesta quinta-feira, 20 de abril, para conselho de classe, conforme notas de algumas direção escolar para os pais dos alunos. “Não haverá aula nesta quinta-feira,20 de abril na rede municipal de ensino de Novo Progresso-PA”.

As entidades estão convocando a todos para uma caminhada Novo Progresso pela Paz nas Escolas- “SER DO BEM FAZ O BEM”. – As 16 h no posto figueira!

Ameaças – Escolas e redes de ensino de Novo Progresso, têm reagido de diferentes formas a boatos e mensagens de ameaças que circulam nas redes sociais e anunciam supostos ataques para esta quinta (20).

A maioria das cidades Brasileiras, admitiu o medo e a falta de segurança escolar e adotou, medida de alterar a programação e até suspender aulas para tranquilizar pais e alunos, outras mantêm suas atividades e reforçam comunicação sobre medidas de segurança.

Novo Progresso-PA – Prefeito e secretaria de Educação negam qualquer possibilidade de ocorrência e lamentam disseminação de conteúdos falsos na internet que geram uma onda de pânico iniciada após dois recentes atentados em cidades Brasileiras, a exemplo dos últimos acontecimentos em São Paulo e em Santa Catarina que se intensificou para todos os estados.

O motivo da maior apreensão nessa data é a lembrança de dois eventos: o massacre de Columbine, que resultou na morte de 15 pessoas nos Estados Unidos em 1999, e o aniversário do ditador nazista Adolf Hitler. A preocupação é com o chamado efeito contágio, quando informação sobre um ataque pode incentivar planos similares.

O governo federal deflagrou operação nesta quarta-feira, 19 de abril de 2023, e diversos estados para apreender autores dos quase 800 perfis nas redes sociais dedicados a reproduzir mensagens de ódio, foram identificados nos últimos dez dias.

Em Novo Progresso, o problema não é somente nas escolas públicas, as escolas particulares, também vivem o momento de tortura com as ameaças. Diferente da pública, que é o caso que aconteceu em Novo Progresso, a direção da escola particular chamou todos os pais e comunicou a ameaça, mostrou e pediu ajuda para os pais e responsáveis para identificar os autores. A conduta varia. Conforme foi divulgado pela prefeitura em reunião conjunta, os autores das ameaças em escolas públicas, foram identificados, mas não houve punição, muito menos orientação aos pais e responsáveis, sobre tal dimensão das ameaças. Não passou de uma brincadeira, de adolescentes, disse a nota pública. A polícia Investiga os casos, disse o prefeito.

Redes Sociais- Nas redes os pais e alunos comenta e rebatem esta opinião pública; “A escola não pode tratar isso como pouca coisa”, comentam. “A segurança física das crianças precisa ser preservada, assim como a segurança psicológica das famílias, que mal conseguem sair para trabalhar por preocupação.”

Em nota, a Secretaria de Educação de Novo Progresso pede para que os pais estejam atentos para o que os filhos levam à escola. Além disso, afirma que a Polícia Militar realiza ações de prevenção, como programas de combate a agressores ativos junto a unidades de ensino, para garantir a proteção da comunidade escolar do município.

Mesmo identificados os autores, nenhum aluno foi preso, por ameaça e incitação ao pânico nas redes sociais e nas escritas em banheiros de escolas de Novo Progresso.

Os pais ficaram muito preocupados com os boatos. “Como há preocupação por tudo o que é compartilhado, todas as ameaças de ataques a vários locais, eu não estou deixando meus filhos irem à escola, até que isto acabe”, relatou mãe de aluno a reportagem do Jornal Folha do Progresso.

