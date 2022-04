Corinthians sai atrás após gol-relâmpago e busca empate com a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil

Com um time bastante alternativo, o Corinthians apenas empatou por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no Estádio do Café, em Londrina, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, as equipes vão definir a vaga para a próxima etapa do zero, na Neo Química Arena, no dia 11 de maio, às 21h30 (de Brasília).

O Alvinegro mais uma vez sofreu com gol logo no início da partida. Após erro de Xavier, Cafu ficou com a bola e, com Ivan não tão bem posicionado, abriu o marcador. Com um primeiro tempo afobado, Jô empatou apenas no final dos 45 minutos. No retorno do intervalo, com algumas modificações, a postura foi a mesma, bastante aquém do esperado, e o placar não foi alterado.

Agora, o Corinthians tem uma dura sequência pela frente. Primeiro, no sábado, enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília). Depois, na terça, recebe o Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Libertadores. Foi por conta disso, e também para dar rodagem ao elenco mais jovem, que Vítor Pereira optou por uma escalação tão diferente.

O jogo – Com apenas dois minutos de jogo, o volante Xavier erra a saída de bola após receber de Giuliano e, em roubada na entrada da área, Cafu chutou colocado e abriu o placar no Estádio do Café.

Aos sete, após escanteio cobrado por Giuliano, Robert Renan conseguiu ganhar na disputa de bola, cruzou para a área e Jô tentou toque de letra, mas a bola passou por todos e nada foi feito. Na sequência, Gustavo Silva fez boa jogada pela esquerda e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir – não há VAR nesta fase da competição.

Na sequência, com um time todo para frente, Giuliano partiu pela direita e cruzou para a área. Mosquito pegou de primeira, mas acabou chutando para fora. Perto dos 30 minutos, a Lusa tentou chegar ao segundo gol, com dois momentos, primeiro em chute de Claudinho, que passou bem perto da trave, e depois em lance de Cafu, sem sucesso.

Já partindo para o final, agora pelo lado direito, Gustavo Silva conseguiu cruzar e encontrar Jô no segundo pau, sozinho, para empatar o duelo.

No retorno do intervalo, com três modificações realizadas (entradas de Rafael Ramos, Mantuan e Giovane), o Timão não conseguiu demonstrar tanta diferença em relação ao mau segundo tempo. Giovane arriscou chute na entrada da área e mandou para fora aos oito minutos.

Pouco depois, Jhonnatan fez boa jogada e arriscou de fora da área, mas a bola saiu pela esquerda de Ivan. Na sequência, Xavier lançou Mantuan, que partiu pela esquerda, mas chute acabou travado na zaga. Depois, mais uma vez Giovane arriscou.

Mesmo com o pedido da torcida e a possibilidade após tanto tempo fora, Luan não entrou na partida. Wesley, que entrou no lugar de Gustavo Silva, subiu mais alto que o zagueiro e o goleiro e mandou a bola rente ao gol, por cima, após cruzamento do outro lado, de Rafael Ramos. Após sinalizadores apagados e cinco de acréscimos, o jogo acabou empatado em Londrina.

