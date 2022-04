Sasha marca 3 gols, Atlético-MG bate Brasiliense e encaminha vaga às oitavas da Copa do Brasil

Com muita tranquilidade e uma noite inspirada do atacante Eduardo Sasha, autor de três gols – todos no primeiro tempo -, o Atlético-MG iniciou a defesa do título da Copa do Brasil com uma fácil vitória por 3 a 0 sobre o Brasiliense, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de ida da terceira fase da competição.

Não foi preciso nem a presença do artilheiro Hulk em campo, que foi poupado após acompanhar o nascimento da filha Zaya em Miami, nos Estados Unidos, e voltar ao Brasil na manhã desta quarta-feira.

O resultado positivo em casa deixa o Atlético-MG muito próximo da classificação às oitavas de final. Na partida de volta, marcada para o dia 22 de maio, um domingo, em local indefinido, o atual campeão da Copa do Brasil pode perder por até dois gols de diferença. O Brasiliense precisará ganhar por três, no mínimo, para levar a disputa da vaga para a decisão nos pênaltis.

Com as atenções voltadas agora para o Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Coritiba, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), novamente no Mineirão, pela terceira rodada, para manter os 100% de aproveitamento. O Brasiliense, que está na Série D – a quarta divisão nacional -, joga neste domingo, às 15h30, em Brasília, contra o Iporá-GO, pela segunda rodada do Grupo A5.

O jogo – Em campo, o domínio atleticano foi completo no primeiro tempo. O time da casa foi para o intervalo com mais de 75% de posse de bola e 12 finalizações, contra nenhuma do rival. O Brasiliense entrou com a ideia de se fechar na defesa, mas, mesmo recuado, cedeu muitos espaços.

Logo aos três minutos saiu o primeiro gol de Eduardo Sasha, após cruzamento de Guilherme Arana. O próprio atacante fez o segundo logo em seguida, aos oito, de cabeça. Ele ainda anotou o terceiro aos 39, no rebote de uma finalização do chileno Eduardo Vargas.

Os três gols nesta quarta-feira marcaram o primeiro “hat-trick” de Eduardo Sasha no Atlético-MG. Em 103 jogos com a camisa alvinegra, o atacante chegou ao seu 21º gol.

Para o segundo tempo, o técnico Antonio “El Turco” Mohamed começou a trocar alguns jogadores, entre eles o próprio Eduardo Sasha, e o ritmo do Atlético-MG diminuiu, já pensando na sequência da temporada com partidas também pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores.

As melhores chances atleticanas aconteceram aos 20 minutos, com Savarino acertando a trave, e aos 30, com Fábio Gomes finalizando dentro da área de forma estabanada para a defesa do goleiro Sucuri.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 21/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...