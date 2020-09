Cruzeiro perde em casa e se aproxima da zona de rebaixamento

O clube mineiro é apenas o 15º e pode terminar a rodada no Z4. (Foto:Reprodução)

Continua complicada a situação do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite de sexta-feira (25), pela 11ª rodada da competição, o time celeste perdeu por 1 a 0 para o Avaí, em pleno Mineirão.

Com mais uma derrota, o Cruzeiro se vê cada vez mais pressionado na tabela. A equipe é apenas a 15ª colocada com oito pontos, e pode terminar a rodada no Z4, caso CSA e Oeste vençam os seus jogos. Já o Avaí chega a 13 pontos e subiu para a 11ª colocação.

O desenho do jogo na primeira etapa foi claro: o Cruzeiro tinha mais domínio da posse de bola, comandando as ações ofensivas, mas encontrava um Avaí bem postado na defesa, protegendo a área com firmeza. Nas poucas chances que conseguiu assustar, o time mineiro parou em defesas de Lucas Frigeri.

O ritmo se repetiu durante o segundo tempo. O Cruzeiro continuou com a posse de bola, mas parava nas linhas defensivas dos catarinenses. O Avaí também saiu pouco em contra-ataque, mas foi assim que o time chegou ao gol que abriu o placar. Aos 33 minutos, Getúlio avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Pedro Castro completar livre na segunda trave.

Já na reta final, o nervosismo começou a ficar claro no Cruzeiro, que se lançou ao ataque com mais ímpeto do que organização. Sem conseguir entrar na defesa adversária pelo chão, a equipe apostou nas bolas aéreas. A equipe teve boa chance nos pés de Régis, aos 44, mas Lucas Frigeri fez mais uma defesa crucial, que garantiu a vitória do Avaí

