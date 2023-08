Corinthians vence o Estudiantes e sai na frente nas quartas da Sul-Americana

O Corinthians venceu o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O zagueiro Gil foi o autor do gol corintiano na Neo Química Arena, no começo do primeiro tempo.

A partida foi marcada pela homenagem feita aos corintianos mortos no acidente de ônibus da madrugada do último domingo. No minuto sete, vários torcedores ergueram bexigas pretas, em forma de luto pelo incidente.

O jogo de volta entre as equipes acontecerá na próxima terça-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, às 21h30 (de Brasília). Um simples empate garante o Timão semifinal continental, podendo encarar Fortaleza ou América-MG no chaveamento.

Antes disso, o Corinthians recebe o Goiás no sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas no gramado da Neo Química Arena.

O primeiro tempo foi de equilíbrio na Neo Química Arena, mas o Corinthians foi mais eficiente no campo de ataque. Logo aos 17 minutos, o Timão abriu o placar com Gil, que completou cobrança de escanteio batida por Matías Rojas. Pouco tempo depois, Maycon apareceu na pequena área para finalizar, mas a bola desviou no defensor adversário e perdeu direção. Muitos corintianos reclamaram de toque de mão no lance.

O Estudiantes respondeu aos 24 minutos, com cobrança de falta de José Sosa que parou no travessão. Aos 39, Rollheiser finalizou com liberdade para defesa segura de Cássio. Faltando pouco tempo para o intervalo, Fábio Santos teve boa chance, mas finalizou na rede lateral do lado de fora do goleiro Andújar.

O segundo tempo começou diferente, com o Estudiantes assumindo o protagonismo com a posse, contra um Corinthians mais cauteloso. Mesmo assim, os argentinos pouco assustavam a meta de Cássio e erravam passes “bobos” no campo de ataque.

O Corinthians cresceu no jogo com a entrada de Gustavo Mosquito, que virou importante escape no contragolpe. Aos 30 minutos, Maycon teve boa chance após passe de Moscardo, mas a defesa adversário bloqueou a finalização.

Aos 39 minutos, o Corinthians perdeu grande chance de ampliar o marcador e chegar para La Plata com uma vantagem ainda mais confortável. Fábio Santos lançou Romero em velocidade, que ganhou na corrida do marcador e serviu o camisa 19, que chutou por cima do gol.

O Estudiantes ainda esboçou uma pressão final, mas em vão. A defesa corintiana neutralizou as investigas dos visitantes e garantiu a vitória alvinegra.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo/Rodrigo Coca) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/10:12:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...