Jogador do Peñarol desmaia após levar pedrada no rosto em jogo contra o Rosario na Libertadores

Jogador desmaiou por conta da agressão e foi levado para o hospital (Foto: Reprodução / Twitter)

Lateral do time uruguaio saiu de campo com o rosto coberto de sangue e chegou a desmaiar no vestiário.

Durante o jogo da Libertadores entre Peñarol-URU e o Rosario Central-ARG, na última quinta-feira (4), na Argentina, um caso de agressão chamou atenção. O jogador Maximiliano Olivera, do time uruguaio, foi atingido por uma pedrada no rosto atirada por torcedores rivais.

A agressão ocorreu no final da partida, quando os jogadores do Peñarol se reuniram para agradecer aos torcedores que haviam ido acompanhar a equipe. Contudo, na mesma região que a torcida uruguaia estava, também havia um grupo rival e diversos objetos foram jogados contra os atletas, incluindo a pedra.

Nas imagens, é possível ver que o jogador é amparado pelos colegas de clube, que o seguram e o ajudam a sair de campo. Maximiliano, que atua como lateral, deixou o gramado com o rosto coberto de sangue. Ele teve um corte fundo abaixo do olho e precisou de pontos.

Além disso, o médico do clube, Julio Trochansky, informou que no vestiário o lateral chegou a desmaiar por conta da pedrada. Após isso, o jogador foi encaminhado para o hospital, onde levou pontos e passou por uma tomografia. Apesar do susto, ele está bem. Antes mesmo da partida, os torcedores argentinos criaram um clima tenso com a torcida uruguaia, com diversos tipos de agressão. Em um momento, os fãs do Rosario chegaram a jogar grades de contensão contra os rivais. Os donos da casa venceram a partida por 1 a 0 e ocupam a segunda posição no grupo G da Libertadores.

O Rosario Central soltou uma nota lamentando o episódio e disse que vai trabalhar para identificar os culpados e puni-los pelo ocorrido.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2024/14:10:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...