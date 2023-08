Ex-prefeita de Sinop tem passaporte cancelado, não consegue viajar e diz ter sido inocentada em investigação

A suplente de senadora e ex-prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PL) informou, hoje, que foi impedida de fazer viagem internacional por ter seu passaporte cancelado por ordem judicial. Ela embarcaria a Romênia e Bulgária, no aeroporto de Guarulhos, quando foi informada que seu passaporte estava suspenso.

Rosana relatou a situação em vídeo no Instagram. Ela teve contas bloqueadas, por 6 meses, por decisão judicial na investigação feita também a dezenas de empresas em Mato Grosso por apoio financeiro para transporte de manifestantes mato-grossenses que foram ao protesto do dia 8 de janeiro, em Brasília, quando uma minoria cometeu atos de vandalismo no STF, Palácio do Planalto e Congresso. Rosana afirmou que a investigação comprovou que ela não cometeu irregularidade. Porém,

“Eu não vou deixar de defender meus valores ! Já provei na justiça que não financiei nenhum ato antidemocrático. Essa perseguição e tentativa de impedir nosso direito de liberdade não vai me intimidar”, postou. “Agora tudo de novo com processo para liberar meu passaporte. Tudo é muito preocupante. Como vamos continuar trabalhando com restrição de liberdade das pessoas que acreditam neste país ? E aquelas pessoas que, como eu, acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, como que fica ?”, perguntou a suplente de senadora.

Rosana disse que não conseguiu embarcar e permanece em São Paulo a espera da liberação de seu passaporte.

Fonte:Só Notícias (foto: reprodução) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/10:31:08

